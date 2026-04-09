تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تعديلات بسيطة على القهوة تضاعف فوائدها.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
09-04-2026 | 00:00
A-
A+
تعديلات بسيطة على القهوة تضاعف فوائدها.. اليكم ابرزها
تعديلات بسيطة على القهوة تضاعف فوائدها.. اليكم ابرزها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا عالميًا، لكن طريقة تحضيرها وإضافاتها قد تحدد ما إذا كانت مفيدة أو أقل صحية. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن تعديلات بسيطة على القهوة يمكن أن تعزز قيمتها الغذائية وتقلل آثارها السلبية.

وتشير البيانات إلى أن القهوة السوداء، دون سكر أو كريمة، تبقى الخيار الأكثر فائدة، إذ تحتوي على مضادات أكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، الذي يرتبط بتقليل الالتهاب ودعم صحة القلب وتنظيم سكر الدم. كما أنها خالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة، ما يجعلها خيارًا منخفض السعرات.

ويمكن تحسين القهوة بإضافة مكونات طبيعية بدل المحليات الصناعية. فالقرفة أو الهيل يمنحان نكهة مميزة، مع مؤشرات على دورهما في دعم توازن السكر وتقليل الالتهاب. كما أن إضافة مسحوق الكاكاو غير المحلى قد ترفع محتوى مضادات الأكسدة، مع تأثيرات محتملة على المزاج وصحة القلب.
كذلك، يمكن استخدام مستخلص الفانيليا أو اللوز لإضفاء نكهة خفيفة دون إضافة سكر، أو استبدال السكر بمحليات طبيعية مثل الستيفيا. وتشير التوصيات إلى أن هذه البدائل تساعد على تقليل السعرات دون التضحية بالطعم.

القهوة كمشروب وظيفي
ويتجه البعض إلى تحويل القهوة إلى مشروب متكامل عبر إضافة البروتين أو الكولاجين، ما قد يعزز الشعور بالشبع ويدعم الطاقة. كما يمكن إضافة الحليب أو بدائله النباتية مثل حليب الشوفان أو اللوز، مع الانتباه لمحتوى السكر في المنتجات الجاهزة.

ومن الخيارات غير التقليدية، إضافة الزنجبيل أو الفلفل الحار، حيث ترتبط هذه التوابل بدعم الهضم وتنشيط الدورة الدموية، وفق ما تشير إليه بعض الدراسات.

ورغم هذه الفوائد، تؤكد المعطيات أن التأثير يعتمد على الكمية والتوقيت، إذ قد يؤدي الإفراط في الكافيين، خاصة في المساء، إلى اضطراب النوم. كما أن كثيرًا من الفوائد المحتملة ترتبط بعلاقات رصدية، وليست دليلًا قاطعًا على تأثير سببي مباشر.

وفي المحصلة، تبقى القهوة مشروبًا يمكن جعله صحيًا بسهولة، شرط تقليل السكر والإضافات الثقيلة، والاعتماد على مكونات طبيعية تعزز قيمته دون إفراط.
حسين ال

الكلور

الدورة

السكري

الشوف

جبيل

كولا

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24