صحة
تعديلات بسيطة على القهوة تضاعف فوائدها.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
09-04-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا عالميًا، لكن طريقة تحضيرها وإضافاتها قد تحدد ما إذا كانت مفيدة أو أقل صحية. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن تعديلات بسيطة على القهوة يمكن أن تعزز قيمتها الغذائية وتقلل آثارها السلبية.
وتشير البيانات إلى أن القهوة السوداء، دون سكر أو كريمة، تبقى الخيار الأكثر فائدة، إذ تحتوي على مضادات أكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، الذي يرتبط بتقليل الالتهاب ودعم صحة القلب وتنظيم سكر
الدم
. كما أنها خالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة، ما يجعلها خيارًا منخفض السعرات.
ويمكن تحسين القهوة بإضافة مكونات طبيعية بدل المحليات الصناعية. فالقرفة أو الهيل يمنحان نكهة مميزة، مع مؤشرات على دورهما في دعم توازن السكر وتقليل الالتهاب. كما أن إضافة مسحوق الكاكاو غير المحلى قد ترفع محتوى مضادات الأكسدة، مع تأثيرات محتملة على المزاج وصحة القلب.
كذلك، يمكن استخدام مستخلص الفانيليا أو اللوز لإضفاء نكهة خفيفة دون إضافة سكر، أو استبدال السكر بمحليات طبيعية مثل الستيفيا. وتشير التوصيات إلى أن هذه البدائل تساعد على تقليل السعرات دون التضحية بالطعم.
القهوة كمشروب وظيفي
ويتجه البعض إلى تحويل القهوة إلى مشروب متكامل عبر إضافة البروتين أو الكولاجين، ما قد يعزز الشعور بالشبع ويدعم الطاقة. كما يمكن إضافة الحليب أو بدائله النباتية مثل حليب الشوفان أو اللوز، مع الانتباه لمحتوى السكر في المنتجات الجاهزة.
ومن الخيارات غير التقليدية، إضافة الزنجبيل أو الفلفل الحار، حيث ترتبط هذه التوابل بدعم الهضم وتنشيط
الدورة
الدموية، وفق ما تشير إليه بعض الدراسات.
ورغم هذه الفوائد، تؤكد المعطيات أن التأثير يعتمد على الكمية والتوقيت، إذ قد يؤدي الإفراط في الكافيين، خاصة في المساء، إلى اضطراب النوم. كما أن كثيرًا من الفوائد المحتملة ترتبط بعلاقات رصدية، وليست دليلًا قاطعًا على تأثير سببي مباشر.
وفي المحصلة، تبقى القهوة مشروبًا يمكن جعله صحيًا بسهولة، شرط تقليل السكر والإضافات الثقيلة، والاعتماد على مكونات طبيعية تعزز قيمته دون إفراط.
