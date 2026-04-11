ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟

مشهد يومي عابر: ذبابة تحطّ على طبقك لثوانٍ معدودة… لكن ماذا يجري فعلياً في تلك اللحظة؟ وهل يستدعي ذلك القلق؟



يوضح خبراء الأحياء الدقيقة أن الذبابة المنزلية، مثل Housefly، ليست مجرد حشرة مزعجة، بل يمكن أن تكون وسيلة لنقل طيف واسع من الجراثيم المسببة للأمراض. فهي تنتقل بين النفايات والأسطح الملوثة، حاملةً على جسمها وداخل جهازها الهضمي أنواعاً مختلفة من البكتيريا.





كيف تنتقل الملوثات إلى الطعام؟



عند ملامسة الذبابة للطعام، يمكنها نقل الجراثيم بعدة طرق: عبر أرجلها، أو أجزاء فمها، وحتى من خلال فضلاتها. وقد أظهرت دراسات أن بعض الذباب ينقل كميات ملحوظة من بكتيريا مثل Escherichia coli، المرتبطة باضطرابات في الجهاز الهضمي. والأخطر أن هذه البكتيريا قد تبقى داخل الذبابة لأيام، ما يزيد فرص انتشارها مع كل هبوط جديد.



هل يمكن أن تمرض فعلاً؟



الأمر يتوقف على عدة عوامل:



نوع البكتيريا وكميتها: بعض السلالات تُسبب المرض بجرعات صغيرة، بينما تحتاج أخرى إلى كميات أكبر.

توقيت التلوث: إذا لامست الذبابة الطعام أثناء تناوله مباشرة، يكون الخطر أقل لعدم توفر وقت كافٍ لتكاثر الجراثيم.

ترك الطعام مكشوفاً: هنا تزداد الخطورة، لأن البكتيريا قد تتكاثر وترفع احتمال التسمم الغذائي.



هل يستدعي الأمر القلق؟



في الغالب، لا يشكّل ذلك خطراً كبيراً على الأشخاص الأصحاء، إذ يستطيع جهاز المناعة التعامل مع كميات محدودة من الجراثيم. لكن الحذر يبقى ضرورياً، خصوصاً في البيئات غير النظيفة أو عند وجود أطفال أو أشخاص ذوي مناعة ضعيفة.



الخلاصة: هبوط ذبابة على طعامك ليس مجرد إزعاج عابر، بل احتمال لنقل ميكروبات غير مرغوب فيها. لا داعي للهلع، لكن النظافة وتغطية الطعام تبقى الخطوة الأذكى لتفادي أي مخاطر.



