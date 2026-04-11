تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟
Lebanon 24
11-04-2026
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
مشهد يومي عابر: ذبابة تحطّ على طبقك لثوانٍ معدودة… لكن ماذا يجري فعلياً في تلك اللحظة؟ وهل يستدعي ذلك القلق؟
يوضح خبراء الأحياء الدقيقة أن الذبابة المنزلية، مثل Housefly، ليست مجرد حشرة مزعجة، بل يمكن أن تكون وسيلة لنقل طيف واسع من الجراثيم المسببة للأمراض. فهي تنتقل بين النفايات والأسطح الملوثة، حاملةً على جسمها وداخل جهازها الهضمي أنواعاً مختلفة من البكتيريا.
كيف تنتقل الملوثات إلى الطعام؟
عند ملامسة الذبابة للطعام، يمكنها نقل الجراثيم بعدة طرق: عبر أرجلها، أو أجزاء فمها، وحتى من خلال فضلاتها. وقد أظهرت دراسات أن بعض الذباب ينقل كميات ملحوظة من بكتيريا مثل Escherichia coli، المرتبطة باضطرابات في الجهاز الهضمي. والأخطر أن هذه البكتيريا قد تبقى داخل الذبابة لأيام، ما يزيد فرص انتشارها مع كل هبوط جديد.
هل يمكن أن تمرض فعلاً؟
الأمر يتوقف على عدة عوامل:
نوع البكتيريا وكميتها: بعض السلالات تُسبب المرض بجرعات صغيرة، بينما تحتاج أخرى إلى كميات أكبر.
توقيت التلوث: إذا لامست الذبابة الطعام أثناء تناوله مباشرة، يكون الخطر أقل لعدم توفر وقت كافٍ لتكاثر الجراثيم.
ترك الطعام مكشوفاً: هنا تزداد الخطورة، لأن البكتيريا قد تتكاثر وترفع احتمال التسمم الغذائي.
هل يستدعي الأمر القلق؟
في الغالب، لا يشكّل ذلك خطراً كبيراً على الأشخاص الأصحاء، إذ يستطيع جهاز المناعة التعامل مع كميات محدودة من الجراثيم. لكن الحذر يبقى ضرورياً، خصوصاً في البيئات غير النظيفة أو عند وجود أطفال أو أشخاص ذوي مناعة ضعيفة.
الخلاصة: هبوط ذبابة على طعامك ليس مجرد إزعاج عابر، بل احتمال لنقل ميكروبات غير مرغوب فيها. لا داعي للهلع، لكن النظافة وتغطية الطعام تبقى الخطوة الأذكى لتفادي أي مخاطر.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 21:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 21:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 21:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24