Advertisement

ذبابة على طبقك… تفصيل بسيط أم خطر خفي؟

Lebanon 24
11-04-2026 | 06:36
مشهد يومي عابر: ذبابة تحطّ على طبقك لثوانٍ معدودة… لكن ماذا يجري فعلياً في تلك اللحظة؟ وهل يستدعي ذلك القلق؟

يوضح خبراء الأحياء الدقيقة أن الذبابة المنزلية، مثل Housefly، ليست مجرد حشرة مزعجة، بل يمكن أن تكون وسيلة لنقل طيف واسع من الجراثيم المسببة للأمراض. فهي تنتقل بين النفايات والأسطح الملوثة، حاملةً على جسمها وداخل جهازها الهضمي أنواعاً مختلفة من البكتيريا.


كيف تنتقل الملوثات إلى الطعام؟

عند ملامسة الذبابة للطعام، يمكنها نقل الجراثيم بعدة طرق: عبر أرجلها، أو أجزاء فمها، وحتى من خلال فضلاتها. وقد أظهرت دراسات أن بعض الذباب ينقل كميات ملحوظة من بكتيريا مثل Escherichia coli، المرتبطة باضطرابات في الجهاز الهضمي. والأخطر أن هذه البكتيريا قد تبقى داخل الذبابة لأيام، ما يزيد فرص انتشارها مع كل هبوط جديد.

هل يمكن أن تمرض فعلاً؟

الأمر يتوقف على عدة عوامل:

نوع البكتيريا وكميتها: بعض السلالات تُسبب المرض بجرعات صغيرة، بينما تحتاج أخرى إلى كميات أكبر.
توقيت التلوث: إذا لامست الذبابة الطعام أثناء تناوله مباشرة، يكون الخطر أقل لعدم توفر وقت كافٍ لتكاثر الجراثيم.
ترك الطعام مكشوفاً: هنا تزداد الخطورة، لأن البكتيريا قد تتكاثر وترفع احتمال التسمم الغذائي.

هل يستدعي الأمر القلق؟

في الغالب، لا يشكّل ذلك خطراً كبيراً على الأشخاص الأصحاء، إذ يستطيع جهاز المناعة التعامل مع كميات محدودة من الجراثيم. لكن الحذر يبقى ضرورياً، خصوصاً في البيئات غير النظيفة أو عند وجود أطفال أو أشخاص ذوي مناعة ضعيفة.

الخلاصة: هبوط ذبابة على طعامك ليس مجرد إزعاج عابر، بل احتمال لنقل ميكروبات غير مرغوب فيها. لا داعي للهلع، لكن النظافة وتغطية الطعام تبقى الخطوة الأذكى لتفادي أي مخاطر.
Advertisement
إضافات بسيطة تجعل السلطة وجبة مشبعة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البندورة.. سر الصحة والجمال في طبقك اليومي
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: كان هناك خطر في أن تبادر إيران بالهجوم لكننا سبقناها وفي كل يوم نجردها من طبقة جديدة من قوتها
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف بسيط يتحول إلى إصابة بالرصاص داخل مستشفى.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الغال

كروب

ثوان

بيرا

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-04-11
Lebanon24
09:03 | 2026-04-11
Lebanon24
05:00 | 2026-04-11
Lebanon24
03:00 | 2026-04-11
Lebanon24
01:00 | 2026-04-11
Lebanon24
23:00 | 2026-04-10
