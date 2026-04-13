|
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
صحة
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
Lebanon 24
13-04-2026
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحذّر الخبراء من الإفراط في تناول مكملات فيتامين (د)، رغم أهميته الكبيرة لصحة الجسم، مؤكدين أن زيادته قد تتحول إلى خطر صحي لا يقل خطورة عن نقصه.
وتكمن خطورة الإفراط في فيتامين (د) في أنه يزيد امتصاص الكالسيوم في الجسم بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى فرط كالسيوم
الدم
، حيث يتراكم الكالسيوم في الدم والأنسجة، وقد يصل إلى الشرايين أو الكلى. وينتج عن ذلك زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، واضطراب في صحة العظام، إضافة إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإمساك والتعب وضعف العضلات وآلام العظام.
وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي التسمم بفيتامين (د) إلى مضاعفات خطيرة تشمل الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى، أو نزيفا معويا قد يكون مهددا للحياة، رغم أن هذه الحالات تبقى نادرة.
وتؤكد دراسات طبية أن علاج التسمم غالبا ما يكون ممكنا من خلال إيقاف المكملات وخفض مستويات الكالسيوم باستخدام السوائل الوريدية أو الأدوية المناسبة، إلا أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين (د) لدى كبار السن قد يرتبط بزيادة خطر السقوط، رغم استمرار الجدل العلمي حول هذه النتائج.
وفي مراجعة علمية، حذّر باحثون في
الولايات المتحدة
من التهاون في التعامل مع الجرعات العالية من فيتامين (د)، مشيرين إلى أن الانتشار الواسع لاستخدامه، مدفوعا أحيانا بادعاءات غير دقيقة عن فوائده، ساهم في زيادة حالات التسمم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
13/04/2026 20:20:19
13/04/2026 20:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
Lebanon 24
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
13/04/2026 20:20:19
13/04/2026 20:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "فيتامين د" يقلل خطر الإصابة بألزهايمر؟
Lebanon 24
هل "فيتامين د" يقلل خطر الإصابة بألزهايمر؟
13/04/2026 20:20:19
13/04/2026 20:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
مكملات غذائية لا يُنصح بتناولها مع القهوة.. اليكم ابرزها
13/04/2026 20:20:19
13/04/2026 20:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
Lebanon 24
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
10:54 | 2026-04-13
13/04/2026 10:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
03:27 | 2026-04-13
13/04/2026 03:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
Lebanon 24
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
01:23 | 2026-04-13
13/04/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
Lebanon 24
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
23:33 | 2026-04-12
12/04/2026 11:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
23:00 | 2026-04-12
12/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
Lebanon 24
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
05:57 | 2026-04-13
13/04/2026 05:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
12/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
14:30 | 2026-04-12
12/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
14:15 | 2026-04-12
12/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
15:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
10:54 | 2026-04-13
تحذير للرجال.. أطعمة شائعة الاستهلاك قد تضر بصحة البروستات
03:27 | 2026-04-13
كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟
01:23 | 2026-04-13
نتائج دراسة جديدة تكشف.. هل يقلّل التفاؤل من تدهور الدماغ؟
23:33 | 2026-04-12
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
23:00 | 2026-04-12
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
16:00 | 2026-04-12
مشروبات ساخنة ترطب الجسم مثل الماء تمامًا.. تعرفوا على ابرزها
