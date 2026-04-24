صحة

هل اللحوم المجففة صحية؟ خبراء تغذية يجيبون

Lebanon 24
24-04-2026 | 01:00
هل اللحوم المجففة صحية؟ خبراء تغذية يجيبون
تشهد اللحوم المجففة رواجاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي كوجبة خفيفة غنية بالبروتين، الا انها واجهت مراجعات نقدية حادة من خبراء التغذية الذين حذروا من الانخداع بالتسويق الذي يصورها كبديل صحي مطلق، مشيرن إلى مخاطرها المرتبطة بالأملاح والمواد الحافظة.

وفي هذا الإطار، أوضحت نيكول لوند، أخصائية التغذية في جامعة نيويورك لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن القوة البيعية لهذه المنتجات تكمن في تقديمها كمية وافرة من البروتين مقابل سعرات حرارية منخفضة؛ حيث توفر بعض الأنواع نحو 12 غراماً من البروتين مقابل 130 سعرة حرارية فقط.

وأشارت لوند إلى أن هذا النوع من المسليات قد يكون مفيداً للأشخاص الذين يحتاجون لزيادة كتلتهم العضلية أو كبار السن الذين يعانون من نقص البروتين، فضلاً عن كونها مصدراً جيداً لعنصر الحديد.

كما دق أكاديميون من جامعة هارفارد ناقوس الخطر بشأن المكونات غير المرئية في اللحوم المجففة. وأشار الدكتور ستيفن ديفريز إلى أن بعض الأصناف تحتوي على 750 ملليغراما من الصوديوم في الحصة الواحدة، وهو ما يعادل ثلث الحد الأقصى المسموح به يومياً؛ مما يهدد بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وذكّر الخبراء بتصنيف منظمة الصحة العالمية للحوم المصنعة، ومن ضمنها اللحوم المجففة، كمواد مسرطنة للبشر، حيث إن استهلاك كميات بسيطة منها يومياً يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان القولون والسكري من النوع الثاني. كما حذروا من وجود "النيترات" المستخدمة للحفظ، والتي قد تتحول داخل الجسم إلى مركبات كيميائية ترفع خطر الإصابة بالأورام.

وخلص التقرير إلى أن اللحوم المجففة، وإن كانت خياراً مغرياً لسهولة حملها، إلا أنها لا تصلح للاستهلاك اليومي.
 
Lebanon 24 Lebanon 24
