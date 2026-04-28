Advertisement
صحة
المكملات الغذائية للأطفال.. دراسة تكشف خطورتها
Lebanon 24
28-04-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصد باحثون في
الولايات المتحدة
ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استهلاك الأطفال للمكملات الغذائية ومنتجات الطب البديل خلال الأعوام الأخيرة، وذلك رغم محدودية الأدلة العلمية التي تؤكد جدواها الصحية لهذه الفئة العمرية.
واعتمد الفريق البحثي، الذي يضم أكاديميين من جامعات "
كاليفورنيا
" و"سوثرن كاليفورنيا" و"بيركلي"، على تحليل بيانات ثلاثة استبيانات وطنية حول الأنماط الغذائية للأطفال في الفترة ما بين 2015 و2023.
وأظهرت النتائج تضاعف معدلات استخدام "الميلاتونين" والألياف الغذائية و"البروبيوتيكس" (البكتيريا النافعة) بأكثر من مرتين خلال هذه الفترة.
تفاصيل المكونات الشائعة
وأفادت الدراسة بأن 35% من الصغار يعتمدون على المكملات الغذائية، مع ملاحظة تفوق الفتيان في معدلات الاستهلاك خلال مرحلة الطفولة، بينما ترتفع النسبة لدى الفتيات في مرحلة المراهقة.
ووفقاً للنتائج المنشورة في دورية "Pediatrics Open Science" المتخصصة، فإن طفلاً من بين كل خمسة يتناول حبوب الفيتامينات المتعددة، في حين تصدرت المكملات التي تحتوي على الزنك، وفيتامين "د"، والحديد قائمة المواد الأكثر انتشاراً.
مضاعفات صحية وحالات تسمم
وحذرت الدراسة من ارتباط بعض هذه المكملات بحالات تسمم ومضاعفات صحية لدى الأطفال والمراهقين، كما سلط الباحثون الضوء بشكل خاص على مادة "الميلاتونين"، لافتين إلى صلتها المباشرة بزيادة حالات دخول غرف الطوارئ، نتيجة الإصابة بعسر الهضم ومضاعفات أخرى.
وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" الطبي، شدد الفريق البحثي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية المحتملة لهذه المكملات، مؤكدين ضرورة توخي الحذر عند تقديمها للأطفال والمراهقين دون مسوغ طبي كافياً.
Advertisement
هل المكملات الغذائية تعزز صحة البشرة والشعر؟
مكملات غذائية تعزز صحة الأمعاء.. تعرفوا عليها
بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية
للأمهات...دراسة أميركية للحد من الكوابيس لدى الأطفال
عوامل تساعد في إطالة العمر.. ما هي؟
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
تنبيه صحي هام.. 7 علامات تؤكد أن جسمك يعاني من نقص السوائل
بـ"صفر" تكلفة.. حيل بسيطة تغير جودة حياتك وتغنيك عن المصاريف الباهظة
دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً
Advertisement
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
