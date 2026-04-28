تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المكملات الغذائية للأطفال.. دراسة تكشف خطورتها

Lebanon 24
28-04-2026 | 04:50
A-
A+
المكملات الغذائية للأطفال.. دراسة تكشف خطورتها
المكملات الغذائية للأطفال.. دراسة تكشف خطورتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رصد باحثون في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استهلاك الأطفال للمكملات الغذائية ومنتجات الطب البديل خلال الأعوام الأخيرة، وذلك رغم محدودية الأدلة العلمية التي تؤكد جدواها الصحية لهذه الفئة العمرية.

واعتمد الفريق البحثي، الذي يضم أكاديميين من جامعات "كاليفورنيا" و"سوثرن كاليفورنيا" و"بيركلي"، على تحليل بيانات ثلاثة استبيانات وطنية حول الأنماط الغذائية للأطفال في الفترة ما بين 2015 و2023.

وأظهرت النتائج تضاعف معدلات استخدام "الميلاتونين" والألياف الغذائية و"البروبيوتيكس" (البكتيريا النافعة) بأكثر من مرتين خلال هذه الفترة.

تفاصيل المكونات الشائعة
وأفادت الدراسة بأن 35% من الصغار يعتمدون على المكملات الغذائية، مع ملاحظة تفوق الفتيان في معدلات الاستهلاك خلال مرحلة الطفولة، بينما ترتفع النسبة لدى الفتيات في مرحلة المراهقة.

ووفقاً للنتائج المنشورة في دورية "Pediatrics Open Science" المتخصصة، فإن طفلاً من بين كل خمسة يتناول حبوب الفيتامينات المتعددة، في حين تصدرت المكملات التي تحتوي على الزنك، وفيتامين "د"، والحديد قائمة المواد الأكثر انتشاراً.
مضاعفات صحية وحالات تسمم
وحذرت الدراسة من ارتباط بعض هذه المكملات بحالات تسمم ومضاعفات صحية لدى الأطفال والمراهقين، كما سلط الباحثون الضوء بشكل خاص على مادة "الميلاتونين"، لافتين إلى صلتها المباشرة بزيادة حالات دخول غرف الطوارئ، نتيجة الإصابة بعسر الهضم ومضاعفات أخرى.

وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" الطبي، شدد الفريق البحثي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية المحتملة لهذه المكملات، مؤكدين ضرورة توخي الحذر عند تقديمها للأطفال والمراهقين دون مسوغ طبي كافياً.
الولايات المتحدة

كاليفورنيا

العمري

العلم

روبيو

جامع

روبي

توني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:49 | 2026-04-28
Lebanon24
00:08 | 2026-04-28
Lebanon24
23:00 | 2026-04-27
Lebanon24
16:00 | 2026-04-27
Lebanon24
14:00 | 2026-04-27
Lebanon24
10:55 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24