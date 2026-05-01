فوائد الكرز للجسم.. مناعة أقوى وقلب صحي

01-05-2026 | 15:14
فوائد الكرز للجسم.. مناعة أقوى وقلب صحي
الكرز هو أحد الفواكه الصيفية اللذيذة التي تتميز بطعمها الحلو المائل إلى الحموضة، وشكلها الجذاب ولونها الأحمر الزاهي. ينتمي الكرز إلى عائلة الورديات، ويُزرع في مناطق معتدلة حول العالم، ويُعد من الفواكه المحببة لدى الكبار والصغار.

يحتوي الكرز على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض. كما يُعرف بقدرته على تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

ومن فوائد الكرز أيضاً أنه قد يساعد في تحسين جودة النوم، لاحتوائه على مادة الميلاتونين التي تنظم دورة النوم. كما يُستخدم في الحميات الغذائية لأنه منخفض السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع.

يمكن تناول الكرز طازجاً، أو إضافته إلى العصائر والحلويات والمربيات، مما يجعله خياراً صحياً ولذيذاً في الوقت نفسه.
 
