هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟

02-05-2026 | 07:53
هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟
يثير "ماء بذور الشيا" اهتمامًا متزايدًا باعتباره خيارًا غذائيًا قد يساهم في دعم صحة القلب، خاصة فيما يتعلق بخفض مستويات الكوليسترول، لكن الخبراء يؤكدون أنه ليس حلاً سحريًا بمفرده.

وبحسب موقع VeryWell Health، تُعرف بذور الشيا بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا-3، وهما عنصران يرتبطان بتحسين مستويات الدهون في الدم
 
وتساعد هذه الألياف على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجسم، ما قد ينعكس إيجابًا على مستوياته.

ورغم هذه الفوائد، تشير الدراسات إلى نتائج متباينة بشأن تأثير بذور الشيا المباشر على الكوليسترول. فبعض الأبحاث أظهرت قدرتها على خفض الدهون الثلاثية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو اضطرابات التمثيل الغذائي، بينما لم تجد دراسات أخرى تأثيرًا واضحًا على الكوليسترول الكلي.

كما بيّنت تحليلات علمية أن تناول الشيا قد يسهم بشكل متوسط في تقليل الكوليسترول الضار، إلى جانب تحسين مؤشرات أخرى مثل ضغط الدم ومحيط الخصر، وهي عوامل مرتبطة بصحة القلب.

ويؤكد مختصون أن إدخال ماء بذور الشيا ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون مفيدًا، لكنه لا يغني عن اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن مناسب.
 
وينصح الأطباء مرضى ارتفاع الكوليسترول بعدم الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة، بل الالتزام بخطة شاملة تشمل تقليل الدهون المشبعة والسكريات، والإكثار من الألياف، إلى جانب استشارة المختصين لتحديد العلاج الأنسب عند الحاجة. (إرم نيوز) 
