توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء

يؤكد الأطباء أن الوقاية من تعتمد بشكل أساسي على نمط الحياة اليومي، خصوصًا الغذاء والحركة.



من الناحية الغذائية، يُنصح بتقليل السكريات السريعة مثل المشروبات المحلاة والحلويات، والاعتماد على أطعمة غنية بالألياف مثل الخضار، الحبوب الكاملة، والبقوليات، لأنها تساعد على تنظيم مستوى السكر في .



أما النشاط البدني، فممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالمرض.



كما يشدد الخبراء على أهمية الحفاظ على وزن صحي وتجنب الجلوس لفترات طويلة، إلى جانب إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

