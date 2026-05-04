|
صحة
ليست كما تظنون.. الاستيقاظ فجرا قد يسبب "الاحتراق النفسي" لهذه الفئة
Lebanon 24
04-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسيطر على منصات التواصل الاجتماعي ومجال "تطوير الذات" اعتقاد راسخ بأن الاستيقاظ المبكر هو المفتاح السحري للنجاح، مدعومًا بنماذج عالمية مثل
تيم كوك
وريتشارد
برانسون
، إلا أن الأبحاث العلمية الحديثة تشير إلى أن إجبار النفس على روتين "الخامسة صباحًا" قد يؤدي لنتائج عكسية تمامًا.
ويعتمد الأمر بشكل أساسي على "النمط الكرونولوجي" (Chronotype) لكل فرد، وهو الميل الوراثي للشعور باليقظة أو النعاس في أوقات محددة. وينقسم البشر عادة إلى:
- "طيور الصباح": الذين ينشطون مبكرًا وتتوافق ساعاتهم البيولوجية مع الساعات الاجتماعية للعمل والدراسة.
- "بوم الليل": الذين تصل ذروة إنتاجيتهم في وقت متأخر.
بالنسبة لأصحاب النمط المسائي، يؤدي إجبار الجسم على الاستيقاظ المبكر إلى ما يسمى بـ "الجت لاغ الاجتماعي" (Social Jetlag)، وهو فجوة بين الساعة البيولوجية والجدول الاجتماعي. هذا الانفصال يسبب تراكم "ديون النوم"، ويقلل التركيز، ويرتبط بمخاطر صحية جدية مثل
السكري
، وارتفاع ضغط
الدم
، والسمنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاحتراق النفسي.
وتؤكد الدراسات أن الأنماط البيولوجية صعبة التغيير لكونها متجذرة في الجينات. وبدلًا من اتباع نصائح "خبراء الإنتاجية" بشكل أعمى، يُنصح الأفراد بمراقبة إيقاعهم الطبيعي خلال العطلات، وتدوين الأوقات التي يشعرون فيها بأعلى مستويات الطاقة.
بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
ترامب يأمر بتسريع مراجعة عقار "إيبوجايين" النفسي رغم تصنيفه عالي الخطورة
ترامب يأمر بتسريع مراجعة عقار "إيبوجايين" النفسي رغم تصنيفه عالي الخطورة
"لبنان 24": الاعتداء على الضاحية الجنوبية فجرا كان بـ 3 صواريخ من بوارج إسرائيلية وليس بغارات من الطيران الحربي
"لبنان 24": الاعتداء على الضاحية الجنوبية فجرا كان بـ 3 صواريخ من بوارج إسرائيلية وليس بغارات من الطيران الحربي
كركي: تأجيل دفع الاشتراكات لهذه الفئات.. إليكم التفاصيل
كركي: تأجيل دفع الاشتراكات لهذه الفئات.. إليكم التفاصيل
لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟
لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
رغم كل الأزمات.. الطب اللبناني يثبت ريادته بإنجاز هو الأول من نوعه إقليمياً
مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل
مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل
توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء
توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
