خضار شائع قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم!

أكدت طبيبة الغدد الصماء الدكتورة أليسيا روهنيلت أن البروكلي يُعد من أبرز الخضراوات المفيدة لمرضى أو لمن يسعون إلى ضبط مستويات السكر في ، نظرًا لقيمته الغذائية العالية وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة.

وأوضحت روهنيلت، مؤسسة مركز EndoHealth MD، أن البروكلي يتميز بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات وسهولة هضمه، إلى جانب غناه بالألياف والعناصر الغذائية، واحتوائه على مركبات نباتية تساهم في دعم استقرار سكر الدم وتعزيز صحة التمثيل الغذائي.

وأضافت أن الألياف الموجودة فيه تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز، ما يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الوجبات، خصوصًا عند دمجه مع أطعمة غنية بالنشويات مثل أو المعكرونة، الأمر الذي يساهم في تحقيق توازن غذائي أفضل.

كما أشارت إلى أن البروكلي يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، وهو ما يساعد في ضبط الشهية والتحكم بالوزن، وهما عنصران أساسيان في إدارة من النوع الثاني.

وبيّنت أن هذه الخضار تحتوي أيضًا على مضادات أكسدة ومركبات نباتية، أبرزها السلفورافان، التي ربطتها دراسات علمية بتقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأيض.

ولفتت إلى أن فوائده لا تقتصر على مرضى السكري فقط، بل تمتد لتشمل دعم صحة القلب والجهاز الهضمي والعظام، بفضل احتوائه على فيتامينات أساسية مثل فيتامين C وفيتامين K وحمض الفوليك.

ويتوفر البروكلي بعدة ألوان، منها الأخضر والبنفسجي والأبيض، ويمكن تناوله مطهوًا على البخار أو مشويًا أو نيئًا، كما يُستخدم في السلطات وأطباق المعكرونة والمقليات. (آرم نيوز)