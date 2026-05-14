بديل للأفيونات.. الصحة العالمية تتجه لدمج الوخز بالإبر في الأنظمة الصحية

انتقل الوخز بالإبر من دائرة "الطب الشعبي" إلى صلب التفسيرات العلمية الدقيقة، حيث كشفت أبحاث حديثة عن الآليات الفسيولوجية التي تجعل من غرس الإبر وسيلة فعالة لتسكين الآلام.

وأثبتت الدراسات أن العملية تبدأ بتنبيه الأنسجة الضامة، ما يحفز الخلايا المناعية على إفراز مركبات كيميائية كالهيستامين والأدينوزين، التي ترسل إشارات عصبية مباشرة للدماغ لتعديل استجابته للألم، مخرجةً هذا العلاج من إطار التأثير الوهمي إلى الواقع البيولوجي.



وساهمت تقنيات الرنين المغناطيسي الوظيفي في رصد تغييرات فورية في نشاط الدماغ عند تحفيز نقاط محددة، فيما أظهرت دراسة سريرية "مزدوجة التعمية" أن مفعول الوخز الحقيقي يمتد لـ12 أسبوعاً بفضل قدرته على تحفيز آليات الإصلاح في الجهاز العصبي.

ومع تطابق مسارات "الميريديان" التقليدية بنسبة 80% مع شبكات الأنسجة العصبية، تتجه لدمج هذا الخيار كبديل آمن ومنخفض التكلفة للأدوية الأفيونية الإدمانية.