عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي.. ما هي؟

Lebanon 24
14-05-2026 | 07:56
عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي.. ما هي؟
أفاد الدكتور إيليا بارسوكوف أخصائي الغدد الصماء، أن للهرمونات تأثير كبير على النوم، منها ما يساعد الجسم على النوم ومنها ما يعيق الحصول على نوم هانئ.
ووفقا له، هرمون الميلاتونين مثلا، يساعد الجسم على النوم، بينما يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الغدة الدرقية، والكورتيزول، والأدرينالين، والنورأدرينالين إلى استمرار فرط التنبيه، ما يعيق النوم.

ويشير الدكتور إلى ضرورة النظر إلى تأثير الهرمونات على النوم ليس كعملية واحدة، بل من خلال دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة. فبعض الهرمونات تشارك بشكل مباشر في تنظيم النوم، بينما تؤثر هرمونات أخرى على مستوى اليقظة، والتمثيل الغذائي، وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط نوم طبيعي.

ويقول: "إذا تحدثنا عن الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم، فهو الميلاتونين. ينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة، لذلك من المهم الاستعداد للنوم وتهيئة الظروف اللازمة لإنتاجه بشكل طبيعي. أولا وقبل كل شيء، يعني هذا ضمان توفير ظلام دامس، وتجنب القهوة والمشروبات المنبهة الأخرى، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة. ومن المهم إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن متناول الأطفال قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات. كما ينصح بتهوية الغرفة قبل النوم".

ويشير، إلى أن مشكلات النوم لا ترتبط في إنتاج الميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية أيضا. لأن هرموناتها ترتبط بمستوى اليقظة والتمثيل الغذائي. وتختلف الآلية باختلاف الاضطراب: ففي بعض الحالات، قد يجد الشخص صعوبة في النوم، بينما في حالات أخرى، قد يضطرب نمط نومه الليلي بسبب النعاس أثناء النهار.
 
ويقول: "تتأثر جودة النوم سلبا في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، نتيجة لفرط التحفيز، الذي يؤدي إلى تسارع التمثيل الغذائي، ما يجعل الشخص سريع الانفعال ويواجه صعوبة في النوم. أما في حالة قصور الغدة الدرقية الحاد، فيكون الشخص عرضة للنعاس، وقد ينام أثناء النهار أو بعد الغداء، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم ليلا".

ويحدد الطبيب هرمونات التوتر كعامل آخر قد يعيق النوم الطبيعي. لذلك ينبغي في المساء، أن يقل نشاط الجهاز العصبي تدريجيا، ومن أجل ذلك يجب إزالة المؤثرات غير الضرورية قبل النوم. ولهذا السبب تحديدا، يوصى بتجنب الأجهزة الإلكترونية، والحفاظ على روتين هادئ، وتهيئة بيئة مريحة في غرفة النوم.

ويقول: "تؤثر هرمونات التوتر - الكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين - سلبا على النوم. لذلك ينخفض مستواها عادة في المساء، و تبلغ ذروتها صباحا عند الاستيقاظ. وهذا ضروري لإيقاظ الشخص بسرعة والحفاظ على يقظته. لذلك يعتبر اتباع عادات نوم صحية من الأمور المهمة جدا- ينصح، إن أمكن، بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبا. كما يجب أن تكون الغرفة مريحة وخالية من التوتر، لمنع زيادة إفراز الكورتيزول".
