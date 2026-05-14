عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي.. ما هي؟

أفاد الدكتور بارسوكوف أخصائي الغدد الصماء، أن للهرمونات تأثير كبير على النوم، منها ما يساعد الجسم على النوم ومنها ما يعيق الحصول على نوم هانئ.

ووفقا له، هرمون الميلاتونين مثلا، يساعد الجسم على النوم، بينما يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الغدة الدرقية، والكورتيزول، والأدرينالين، والنورأدرينالين إلى استمرار فرط التنبيه، ما يعيق النوم.



ويشير الدكتور إلى ضرورة النظر إلى تأثير الهرمونات على النوم ليس كعملية واحدة، بل من خلال دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة. فبعض الهرمونات تشارك بشكل مباشر في تنظيم النوم، بينما تؤثر هرمونات أخرى على مستوى اليقظة، والتمثيل الغذائي، وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط نوم طبيعي.



ويقول: "إذا تحدثنا عن الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم، فهو الميلاتونين. ينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة، لذلك من المهم الاستعداد للنوم وتهيئة الظروف اللازمة لإنتاجه بشكل طبيعي. أولا وقبل كل شيء، يعني هذا ضمان توفير ظلام دامس، وتجنب القهوة والمشروبات المنبهة الأخرى، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة. ومن المهم إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن متناول الأطفال قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات. كما ينصح بتهوية الغرفة قبل النوم".



ويشير، إلى أن مشكلات النوم لا ترتبط في إنتاج الميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية أيضا. لأن هرموناتها ترتبط بمستوى اليقظة والتمثيل الغذائي. وتختلف الآلية باختلاف الاضطراب: ففي بعض الحالات، قد يجد الشخص صعوبة في النوم، بينما في حالات أخرى، قد يضطرب نمط نومه الليلي بسبب النعاس أثناء النهار.