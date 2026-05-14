صحة
عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي.. ما هي؟
Lebanon 24
14-05-2026
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور
إيليا
بارسوكوف أخصائي الغدد الصماء، أن للهرمونات تأثير كبير على النوم، منها ما يساعد الجسم على النوم ومنها ما يعيق الحصول على نوم هانئ.
ووفقا له، هرمون الميلاتونين مثلا، يساعد الجسم على النوم، بينما يمكن أن تؤدي زيادة هرمونات الغدة الدرقية، والكورتيزول، والأدرينالين، والنورأدرينالين إلى استمرار فرط التنبيه، ما يعيق النوم.
ويشير الدكتور إلى ضرورة النظر إلى تأثير الهرمونات على النوم ليس كعملية واحدة، بل من خلال دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة. فبعض الهرمونات تشارك بشكل مباشر في تنظيم النوم، بينما تؤثر هرمونات أخرى على مستوى اليقظة، والتمثيل الغذائي، وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط نوم طبيعي.
ويقول: "إذا تحدثنا عن الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم، فهو الميلاتونين. ينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة، لذلك من المهم الاستعداد للنوم وتهيئة الظروف اللازمة لإنتاجه بشكل طبيعي. أولا وقبل كل شيء، يعني هذا ضمان توفير ظلام دامس، وتجنب القهوة والمشروبات المنبهة الأخرى، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة. ومن المهم إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن متناول الأطفال قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات. كما ينصح بتهوية الغرفة قبل النوم".
ويشير، إلى أن مشكلات النوم لا ترتبط في إنتاج الميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية أيضا. لأن هرموناتها ترتبط بمستوى اليقظة والتمثيل الغذائي. وتختلف الآلية باختلاف الاضطراب: ففي بعض الحالات، قد يجد الشخص صعوبة في النوم، بينما في حالات أخرى، قد يضطرب نمط نومه الليلي بسبب النعاس أثناء النهار.
ويقول: "تتأثر جودة النوم سلبا في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، نتيجة لفرط التحفيز، الذي يؤدي إلى تسارع التمثيل الغذائي، ما يجعل الشخص سريع الانفعال ويواجه صعوبة في النوم. أما في حالة قصور الغدة الدرقية الحاد، فيكون الشخص عرضة للنعاس، وقد ينام أثناء النهار أو بعد الغداء، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم ليلا".
ويحدد الطبيب هرمونات التوتر كعامل آخر قد يعيق النوم الطبيعي. لذلك ينبغي في المساء، أن يقل نشاط الجهاز العصبي تدريجيا، ومن أجل ذلك يجب إزالة المؤثرات غير الضرورية قبل النوم. ولهذا السبب تحديدا، يوصى بتجنب الأجهزة الإلكترونية، والحفاظ على روتين هادئ، وتهيئة بيئة مريحة في غرفة النوم.
ويقول: "تؤثر هرمونات التوتر - الكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين - سلبا على النوم. لذلك ينخفض مستواها عادة في المساء، و تبلغ ذروتها صباحا عند الاستيقاظ. وهذا ضروري لإيقاظ الشخص بسرعة والحفاظ على يقظته. لذلك يعتبر اتباع عادات نوم صحية من الأمور المهمة جدا- ينصح، إن أمكن، بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبا. كما يجب أن تكون الغرفة مريحة وخالية من التوتر، لمنع زيادة إفراز الكورتيزول".
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
ليست مجرد "تفكير".. عادات يومية بسيطة تسرق منك النوم الهادئ
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
3 عادات يومية تُضعف الجسم تدريجياً وتؤثر على الصحة العامة!
3 عادات يومية تُضعف الجسم تدريجياً وتؤثر على الصحة العامة!
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
بديل للأفيونات.. الصحة العالمية تتجه لدمج الوخز بالإبر في الأنظمة الصحية
بديل للأفيونات.. الصحة العالمية تتجه لدمج الوخز بالإبر في الأنظمة الصحية
فيتامين "د" على معدة فارغة يفقد مفعوله.. وهذه هي الطريقة الأمثل
فيتامين "د" على معدة فارغة يفقد مفعوله.. وهذه هي الطريقة الأمثل
لعلاج الحالات "الميؤوس" منها.. بارقة أمل لمرضى السرطان "بتوقيع لبناني"
لعلاج الحالات "الميؤوس" منها.. بارقة أمل لمرضى السرطان "بتوقيع لبناني"
أطفال لبنان تحت "ضغوط نفسية" صعبة.. تقرير يكشف بالأرقام الوضع المأسوي
أطفال لبنان تحت "ضغوط نفسية" صعبة.. تقرير يكشف بالأرقام الوضع المأسوي
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
مذيعة أخبار الـ MTV تكشف انها وقعت بغرام حبيبها بسبب هذه الأغنية (فيديو)
معلومات مثيرة عن "مسيرات حزب الله".. ماذا كُشف عنها في إسرائيل؟
معلومات مثيرة عن "مسيرات حزب الله".. ماذا كُشف عنها في إسرائيل؟
تقريرٌ عن جنود إسرائيليين دخلوا لبنان.. أصيبوا بـ"حمى الكهوف"!
تقريرٌ عن جنود إسرائيليين دخلوا لبنان.. أصيبوا بـ"حمى الكهوف"!
