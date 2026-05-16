هل يختبئ فيروس هانتا في السائل المنوي؟ دراسة تجيب

حقق علماء سويسريون اكتشافا مقلقا يتعلق بفيروس هانتا القاتل، حيث وجدوا أنه قد يكون قادرا على البقاء حيا في السائل المنوي للرجال المصابين لمدة تصل إلى 6 سنوات بعد الإصابة الأولى.

وهذا يعني أن الشخص قد ينقل إلى آخرين عبر ممارسة الجنس، حتى من تعافيه التام واختفاء الأعراض.

Advertisement

وجاء هذا الاكتشاف بعد فحص علماء سويسريين من مختبر Spiez Laboratory لرجل يبلغ من العمر 55 عاما، كان قد أصيب بسلالة "الأنديز" من هانتا في أمريكا الجنوبية قبل ست سنوات. وهذه هي نفس السلالة التي ظهرت مؤخرا على متن السفينة السياحية الفاخرة "إم في هونديوس"، حيث تسبب تفشي الفيروس في مقتل ثلاثة ركاب، وإصابة ثمانية آخرين، ووضع العشرات في الحجر الصحي لمنع انتشار العدوى.



وعندما فحص الباحثون الرجل، لم يعثروا على أي أثر للفيروس في دمه أو بوله أو جهازه التنفسي، ما يشير إلى أنه تعافى ظاهريا من المرض. لكن المفاجأة كانت عندما اكتشفوا أن الفيروس ما يزال موجودا في سائله المنوي، وذلك بعد 71 شهرا (ما يقرب من ست سنوات) من إصابته الأولى.

الخصيتان: ملاذ آمن للفيروسات



يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن الخصيتين لدى الرجل قد تعملان كـ"خزان" أو "ملاذ آمن" يمكن للفيروس أن يختبئ فيه، بعيدا عن متناول جهاز المناعة في الجسم. وهذه الآلية ليست جديدة تماما، فقد لوحظت من قبل مع فيروسات خطيرة أخرى مثل فيروس إيبولا وفيروس زيكا.



ووجد العلماء أن خلايا الحيوانات المنوية محمية من هجمات جهاز المناعة لأن الجسم يحتاجها للتكاثر، ما يجعلها بيئة مثالية لاختباء بعض الفيروسات.



ويقول الباحثون: "نتائجنا تظهر أن فيروس "الأنديز" لديه القدرة على الانتقال جنسيا".



جدير بالذكر أنه لم يتم توثيق انتقال جنسي لفيروس هانتا من قبل، لكن هذا السيناريو حدث بالفعل مع فيروس إيبولا، حيث ارتبط تفش للمرض في غينيا عام 2021 بناج من وباء سابق نقل الفيروس جنسيا بعد تعافيه.