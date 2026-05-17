5 فوائد لشرب القهوة يومياً

وبحسب Verywell Health، فإن شرب ما بين كوب وثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب. ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كوب واحد على الأقل يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب أو بسبب أمراض القلب بنسبة 16 في المئة، فيما ارتبط تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب بانخفاض الخطر بنسبة 17 في المئة. إلا أن إضافة السكر أو الحليب أو الكريمة قد تخفف هذه الفوائد، كما أن نتائج الدراسة تبقى إرشادية لا نهائية.ولا تتوقف الفوائد المحتملة عند القلب. فالقهوة قد تدعم أيضاً ميكروبيوم الأمعاء، أي مجتمع البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. وتشير أبحاث إلى أن من يشربون القهوة، سواء العادية أو منزوعة الكافيين، قد تكون لديهم مستويات أعلى من نوع معين من بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كما أن البوليفينولات الموجودة في القهوة قد تعمل بطريقة شبيهة بالبريبايوتيك، فتدعم نمو البكتيريا الجيدة وتحسن الهضم.وفي جانب آخر، تلفت دراسات إلى أن القهوة قد ترتبط بتحسين بعض مؤشرات الصحة الجنسية لدى الرجال البالغين، من بينها انخفاض احتمال الإصابة بضعف الانتصاب لدى من يتناولون كميات معتدلة، إضافة إلى تأثير مؤقت للكافيين على مستويات التستوستيرون بعد التمارين. لكن هذه النتائج ليست حاسمة، وبعضها يستند إلى دراسات لها حدود علمية واضحة.أما في ما يتعلق بالوزن، فلا تكفي القهوة وحدها للتنحيف، لكنها قد تساعد بشكل غير مباشر عبر رفع معدل الأيض لفترة قصيرة بعد تناولها، وزيادة تفكيك الدهون، وربما تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص. غير أن هذه التأثيرات تبقى مرتبطة بنمط الحياة العام، ولا تعوض الغذاء المتوازن أو النشاط البدني.وتشير Verywell Health أيضاً إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بينها من النوع الثاني، وباركنسون، وسرطان الكبد، وسرطان القولون، والسكتة الدماغية، وفشل القلب.في الخلاصة، قد يكون فنجان القهوة اليومي أكثر من عادة صباحية، لكنه ليس علاجاً سحرياً. فالاستفادة منه تبقى مرتبطة بالاعتدال، وتجنب الإضافات السكرية الثقيلة، والنظر إلى القهوة كجزء من نمط صحي متكامل لا كبديل عنه.