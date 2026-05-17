تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 فوائد لشرب القهوة يومياً

Lebanon 24
17-05-2026 | 09:14
A-
A+
5 فوائد لشرب القهوة يومياً
5 فوائد لشرب القهوة يومياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد القهوة مجرد وسيلة للاستيقاظ أو مقاومة التعب في الصباح، إذ تشير دراسات إلى أن تناولها باعتدال قد يرتبط بفوائد أوسع، من دعم صحة القلب والأمعاء إلى المساعدة في ضبط الوزن وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

وبحسب Verywell Health، فإن شرب ما بين كوب وثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب. ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كوب واحد على الأقل يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب أو بسبب أمراض القلب بنسبة 16 في المئة، فيما ارتبط تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب بانخفاض الخطر بنسبة 17 في المئة. إلا أن إضافة السكر أو الحليب أو الكريمة قد تخفف هذه الفوائد، كما أن نتائج الدراسة تبقى إرشادية لا نهائية.
Advertisement

ولا تتوقف الفوائد المحتملة عند القلب. فالقهوة قد تدعم أيضاً ميكروبيوم الأمعاء، أي مجتمع البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. وتشير أبحاث إلى أن من يشربون القهوة، سواء العادية أو منزوعة الكافيين، قد تكون لديهم مستويات أعلى من نوع معين من بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كما أن البوليفينولات الموجودة في القهوة قد تعمل بطريقة شبيهة بالبريبايوتيك، فتدعم نمو البكتيريا الجيدة وتحسن الهضم.

وفي جانب آخر، تلفت دراسات إلى أن القهوة قد ترتبط بتحسين بعض مؤشرات الصحة الجنسية لدى الرجال البالغين، من بينها انخفاض احتمال الإصابة بضعف الانتصاب لدى من يتناولون كميات معتدلة، إضافة إلى تأثير مؤقت للكافيين على مستويات التستوستيرون بعد التمارين. لكن هذه النتائج ليست حاسمة، وبعضها يستند إلى دراسات لها حدود علمية واضحة.

أما في ما يتعلق بالوزن، فلا تكفي القهوة وحدها للتنحيف، لكنها قد تساعد بشكل غير مباشر عبر رفع معدل الأيض لفترة قصيرة بعد تناولها، وزيادة تفكيك الدهون، وربما تقليل الشهية لدى بعض الأشخاص. غير أن هذه التأثيرات تبقى مرتبطة بنمط الحياة العام، ولا تعوض الغذاء المتوازن أو النشاط البدني.

وتشير Verywell Health أيضاً إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بينها السكري من النوع الثاني، وباركنسون، وسرطان الكبد، وسرطان القولون، والسكتة الدماغية، وفشل القلب.

في الخلاصة، قد يكون فنجان القهوة اليومي أكثر من عادة صباحية، لكنه ليس علاجاً سحرياً. فالاستفادة منه تبقى مرتبطة بالاعتدال، وتجنب الإضافات السكرية الثقيلة، والنظر إلى القهوة كجزء من نمط صحي متكامل لا كبديل عنه.
مواضيع ذات صلة
إليكم السر وراء فوائد القهوة للجسم
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم فوائد القهوة على الكبد!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الكمية المثالية من القهوة يوميًا… دراسة تكشفها!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ما تقلي

الكريم

السكري

روبيو

حسن ا

بايوت

روبي

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-05-17
Lebanon24
10:43 | 2026-05-17
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17
Lebanon24
10:06 | 2026-05-17
Lebanon24
08:19 | 2026-05-17
Lebanon24
08:17 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24