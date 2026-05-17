تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

9 أطعمة تمنحك جرعة بروتين قوية

Lebanon 24
17-05-2026 | 10:30
A-
A+
9 أطعمة تمنحك جرعة بروتين قوية
9 أطعمة تمنحك جرعة بروتين قوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غالباً ما يتصدر الستيك قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين، إذ توفر الحصة المطهية القياسية منه، أي نحو 85 غراماً، حوالى 24 غراماً من البروتين. لكن البروتين لا يقتصر على اللحوم الحمراء، فهناك خيارات أخرى، حيوانية ونباتية، تمنح الجسم كميات مماثلة أو قريبة، وتساعد في تنويع النظام الغذائي. وبحسب Verywell Health، يمكن لهذه الأطعمة أن تكون بدائل عملية لمن لا يرغبون في الاعتماد على الستيك وحده.
Advertisement

في مقدمة هذه الخيارات يأتي التونا المعلبة، إذ تحتوي حصة من 85 غراماً على نحو 25 غراماً من البروتين، أي أكثر بقليل من حصة الستيك. ولا تقتصر فائدتها على البروتين، فهي توفر أيضاً نسبة مهمة من فيتامين D، ويمكن استخدامها بسهولة في السندويشات أو السلطات أو أطباق الأرز والمعكرونة.
Canned tuna on a wooden board with tomatoes herbs and a fork

أما الجبن القريش، فيمنح كوب واحد منه حوالى 24 غراماً من البروتين، وهي كمية تضاهي تقريباً ما يقدمه الستيك. ويتميز هذا النوع من الجبن باحتوائه على بروتينات الحليب، مثل مصل اللبن والكازين، ويمكن تناوله مع الفاكهة والمكسرات أو إضافته إلى العصائر والبيض المخفوق.
A plate of cottage cheese garnished with dill with radishes and a slice of bread with toppings in the background

ويُعد السلمون خياراً غنياً أيضاً، إذ توفر حصة مطهية من 85 غراماً حوالى 21 غراماً من البروتين. وإلى جانب ذلك، يتميز السلمون بكونه من أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا-3 الدهنية، المرتبطة بصحة الدماغ والعين والقلب، كما يحتوي على كمية عالية من فيتامين D.
Grilled salmon fillet with broccoli and a lemon slice on a plate

ولمن يبحثون عن بدائل نباتية، يبرز السيتان، وهو منتج مصنوع من غلوتين القمح، ويحتوي ثلث كوب مطهو منه على نحو 21 غراماً من البروتين. يتميز بقوام قريب من اللحم ويمكن استخدامه في الأطباق الآسيوية أو السندويشات، لكنه لا يناسب المصابين بالداء الزلاقي أو حساسية الغلوتين.
Sliced loaf of seitan on a cutting board with herbs garlic and spices around it

كما يقدم اللبن اليوناني جرعة بروتين جيدة، إذ يحتوي كوب من اللبن اليوناني قليل الدسم على نحو 20 غراماً من البروتين. ويرتفع محتواه البروتيني مقارنة باللبن العادي بسبب تصفيته من جزء من السائل، ويمكن تناوله مع الفاكهة أو استخدامه في الصلصات والعصائر.
A bowl of yogurt with raspberries and a wooden spoon

ومن الخيارات النباتية المهمة أيضاً التمبيه، المصنوع من فول الصويا المخمّر، إذ توفر حصة من 85 غراماً حوالى 18 غراماً من البروتين. ويمكن استخدامه بديلاً عن اللحم المفروم في التاكو أو أطباق الفلفل الحار، أو تقطيعه وإضافته إلى أطباق الحبوب والمقالي السريعة.
Tempeh blocks on a cutting board surrounded by fresh vegetables including bell peppers onion and greens as background ingredients

أما العدس، فيبقى من أكثر الخيارات العملية والاقتصادية، إذ يحتوي نصف كوب مطهو منه على نحو 9 غرامات من البروتين، إلى جانب الألياف والحديد وفيتامينات B والمغنيسيوم. ويمكن استخدامه في الشوربات، السلطات، البرغر النباتي أو كبديل عن اللحم المفروم في بعض الأطباق.
A bowl of lentil soup with garnish resting on a cloth

ويمنح الحمص نصف كوب مطهو حوالى 7 غرامات من البروتين، إضافة إلى الفولات والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويمكن تحضيره كحمص مهروس، أو إضافته إلى السلطات والحساء والكاري، أو تحميصه كوجبة خفيفة مقرمشة.
A bowl of chickpea salad with vegetables like tomatoes and greens placed next to basil leaves and a container of dressing

وأخيراً، يأتي البيض كخيار بسيط ومنخفض الكلفة نسبياً، إذ توفر البيضة الواحدة حوالى 6 غرامات من البروتين. كما يحتوي البيض على مضادات أكسدة مفيدة لصحة العين، وعلى الكولين المهم لصحة الدماغ، ويمكن تناوله مسلوقاً أو ضمن العجة أو أطباق الفطور المختلفة.
A bowl of sliced boiled eggs topped with ground pepper surrounded by garnishes such as greens radicchio and a bottle of olive oil

الخلاصة أن البروتين لا يحتاج دائماً إلى طبق ستيك. فمن التونا والجبن القريش إلى السلمون واللبن اليوناني والعدس والحمص، يمكن بناء نظام غذائي متنوع وغني بالبروتين من مصادر متعددة تناسب أنماط أكل مختلفة.
مواضيع ذات صلة
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد البازلاء للصحة: بروتين وألياف وفيتامينات
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكون توقيت تناول البروتين مؤثراً على بناء العضلات؟
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

اليونان

الحمرا

الأرز

العين

الكلف

الكار

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-05-17
Lebanon24
14:09 | 2026-05-17
Lebanon24
12:04 | 2026-05-17
Lebanon24
10:43 | 2026-05-17
Lebanon24
10:06 | 2026-05-17
Lebanon24
09:14 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24