تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

السمنة عالمياً.. تباطؤ في الدول الغنية وتسارع مقلق في الدول النامية

Lebanon 24
17-05-2026 | 10:43
A-
A+
السمنة عالمياً.. تباطؤ في الدول الغنية وتسارع مقلق في الدول النامية
السمنة عالمياً.. تباطؤ في الدول الغنية وتسارع مقلق في الدول النامية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُظهر دراسة دولية واسعة أن أزمة السمنة في العالم لم تعد تسير بالوتيرة نفسها في كل مكان. ففي وقت بدأت معدلاتها تتباطأ أو تستقر في عدد من الدول الغربية ذات الدخل المرتفع، تكشف الأرقام عن تسارع مقلق في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين.

وبحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature وأعدّتها شبكة NCD-RisC، وهي تعاون عالمي يضم علماء في مجال الصحة، تم تحليل بيانات مرتبطة بالسمنة شملت 232 مليون شخص من عمر 5 سنوات وما فوق، على مدى 45 عاماً.
Advertisement

وأظهرت النتائج أن معدلات السمنة قد تكون بدأت تتباطأ في عدد من الدول الغنية، بينها دول في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأسترالاسيا، إضافة إلى بعض الدول الآسيوية ذات الدخل المرتفع. وفي بعض هذه البلدان، ظهرت مؤشرات على بلوغ المعدلات مرحلة الثبات، بل وتراجع طفيف أحياناً، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين.

لكن الصورة تبدو أكثر قتامة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. فالسمنة بين الأطفال والمراهقين لا ترتفع فقط، بل تتسارع بوتيرة لافتة في مناطق من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي وجزر المحيط الهادئ.

وتشير الدراسة إلى أن السمنة لم تعد مجرد مسألة وزن زائد، بل أزمة صحية واسعة. فاليوم يعيش نحو واحد من كل ثمانية أشخاص مع السمنة، أي أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يجعلها وباءً غير معدٍ يضغط على الأنظمة الصحية والمجتمعات.

وترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز التنفسي، إضافة إلى اضطرابات العضلات والعظام والمفاصل، بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة. وقد برزت خطورتها بشكل أوضح خلال جائحة كورونا، حين واجه المصابون بالسمنة احتمالات أعلى للإصابة الشديدة، والاستشفاء، وحتى الوفاة.

ورغم أن الأمر قد يبدو متناقضاً، فإن السمنة تُصنّف ضمن أشكال سوء التغذية، لأن سوء التغذية لا يعني النقص فقط، بل يشمل أيضاً الإفراط أو الاختلال في تناول العناصر الغذائية. ومع ذلك، لا تختصر أسباب السمنة في الطعام وقلة الحركة وحدهما.

فالعوامل تختلف من بلد إلى آخر، وتتأثر بتحولات إنتاج الغذاء وتصنيعه، وبأسعار الطعام وتوافره، إضافة إلى ظروف المعيشة، والعادات الاجتماعية، والسياسات الغذائية والصحية التي تعتمدها الحكومات.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات 4050 دراسة سكانية أُجريت بين عامي 1980 و2024 في 200 دولة وإقليم. ولم يكتفوا بقياس عدد المصابين بالسمنة في لحظة معينة، بل تتبعوا الوتيرة السنوية لارتفاع أو تراجع المعدلات، بهدف فهم كيفية تطور الأزمة عاماً بعد عام.

وباستخدام تقنية حاسوبية للتعرف إلى الأنماط، صنّف الباحثون الدول في مجموعات تتشابه في مسارات السمنة بين الأطفال والمراهقين والبالغين. وكشفت النتائج عن انقسام عالمي واضح: ففي الدول الغنية بدأت معدلات السمنة لدى الأطفال والمراهقين بالتباطؤ منذ تسعينيات القرن الماضي، فيما ظهر الاتجاه نفسه لدى البالغين ابتداءً من عام 2000 تقريباً. أما في دول نامية عديدة، فما زالت الأزمة تتسارع.

ويرجح الباحثون أن سهولة الوصول إلى الغذاء الصحي والمعلومات الصحية في الدول الأكثر ثراءً ساهمت في إبطاء الارتفاع. في المقابل، أدت التحولات العمرانية في الدول النامية، والانتقال من أعمال بدنية إلى أنماط أكثر جلوساً، والاعتماد المتزايد على الأطعمة المصنعة والمستوردة، إلى تغيير نمط الحياة بسرعة، بينما لم تواكب أنظمة الصحة العامة هذا التحول بالقدر المطلوب.

وتخلص الدراسة إلى أن السمنة ليست وباءً عالمياً موحد الشكل. فبعض الدول بدأت تسيطر على المنحنى، بينما لا تزال دول أخرى تشهد ارتفاعاً حاداً. لذلك، لا يمكن التعامل مع الأزمة بسياسة واحدة تصلح للجميع، بل تحتاج كل منطقة إلى حلول مصممة وفق ظروفها: من تنظيم الغذاء والأسعار، إلى التربية الصحية، وتحسين الوصول إلى الطعام الصحي، وتعزيز أنماط الحياة النشطة.
مواضيع ذات صلة
حرب إيران تهدد الدول النامية بـ"مجاعة أسعار" وغلاء فاحش للغذاء
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير دوليّ يتعلّق بلبنان: المؤشّرات مقلقة جدّاً
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء غدا وتسارع الاتصالات لتعيين مدعي عام التمييز
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز: حرب الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنظمة الصحية

الدول الآسيوية

المحيط الهادئ

الكاريبي

أفريقيا

العمران

الشمالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-05-17
Lebanon24
14:09 | 2026-05-17
Lebanon24
12:04 | 2026-05-17
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17
Lebanon24
10:06 | 2026-05-17
Lebanon24
09:14 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24