لهذه الاسباب 2% فقط من البشر يمتلكون عيوناً خضراء





يعود السبب وراء ندرة الألوان الفاتحة للعيون عموماً إلى عشرات آلاف السنين وتحديداً إلى نوع بشري كان دائم التنقل، وما يثير الدهشة أكثر هو أنه، على مدار معظم تاريخ البشرية، كان لدى الجميع تقريباً عيون داكنة.

تُظهر أدلة الحمض القديم أن معظم (وهم السكان الذين يُرتبط لون عيونهم الفاتح اليوم) كانوا يتمتعون ببشرة داكنة وشعر داكن وعيون داكنة حتى قبل 3000 عام فقط. إن تصبغ الأعين بألوان فاتحة ليس سمة قديمة بدائية، بل هو، من منظور تطوري، سمة حديثة تماماً. إن ندرة العيون خضراء اللون على وجه الأرض ليست مصادفة، حيث يحمل حوالي 2% فقط من سكان العالم عيوناً خضراء اللون، مقارنة بنحو 79% من أصحاب العيون البنية و8% إلى 10% من أصحاب العيون الزرقاء، بحسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأميركية.





1. دخول المزيد من الضوء

إن التفسير الأول عصبي، وينطلق من حقيقة تشريحية أساسية وهي أن القزحية الفاتحة تسمح بدخول المزيد من الضوء. ورجح بعض الباحثين أن القزحية الفاتحة يمكن أن تسمح بتشتت أكبر للضوء داخل في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما قد يزيد من تعرض الشبكية للضوء.



ولأن مدخلات الضوء إلى الشبكية تؤثر بشكل مباشر على الإشارات اليومية وتنظيم الميلاتونين عبر الغدة الصنوبرية، فربما يكون للتغيرات التطورية في التصبغ آثار عصبية صماء لاحقة. في دراسة نُشرت عام 2022 في الدورية الأميركية لعلم الإنسان البيولوجي، جادل الباحث مارك لوكوك بأن تطور تصبغ البشرة لدى الإنسان ربما تفاعل مع أنظمة بيولوجية ضوئية ويومية أوسع. وينبثق هذا المنطق التكيفي من الجغرافيا.



كانت شعوب شمال ، التي تركزت فيها العيون الفاتحة، تقضي شهوراً من كل عام في ظلام دامس تقريباً. لم يكن الاضطراب العاطفي الموسمي - وهو متلازمة اكتئاب تنجم عن انخفاض ضوء الشتاء - مجرد عائق في بيئة معيشية ما قبل الحداثة.



إن نوبة اكتئاب حادة في يناير، لدى مجتمع يعتمد على الصيد وجمع الثمار وتربية الأطفال بشكل تعاوني، يمكن أن تُقلل بشكل ملحوظ من فرص الإنجاب. ولو كانت قزحية العين الفاتحة تُوفر ولو حماية عصبية بسيطة ضد هذا الانهيار الموسمي، لكان الانتقاء الطبيعي قد لاحظ ذلك.



إنها فرضية مقنعة، لكنها تبقى مجرد فرضية. لم يتم إثبات العلاقة السببية بين تصبغ القزحية وكبح الغدة الصنوبرية والقدرة الإنجابية بشكل مباشر في المجتمعات القديمة.



2. العيون الخضراء أكثر جاذبية

أما التفسير الثاني فهو أقل توافقاً مع حس الإنسان بالتوجيه الذاتي العقلاني، حيث يجد الكثيرون أن العيون الفاتحة جذابة، وعلى مر الأجيال، تراكم هذا التفضيل ليُشكل إشارة تطورية قابلة للرصد.



يُعدّ الانتقاء الجنسي قوة تطورية راسخة. والمنطق في هذا السياق واضح. ففي مجتمع قديم كانت فيه العيون الداكنة شبه شائعة، كان الفرد ذو العيون الفاتحة مميزاً بصرياً.



وعبر الأنواع، غالباً ما تُحفز الصفات النادرة والبارزة تفضيل الشريك، وهذا التفضيل، الذي يستمر عبر آلاف الأجيال، يُشكل ترددات الجينات تماماً كما تفعل مقاومة الأمراض أو التكيف الغذائي.



لكن ما يجعل هذا الأمر أكثر من مجرد تكهنات هو جين OCA2 نفسه. في دراسة نُشرت عام 2011 في دورية علم الوراثة البشرية، حدد الباحثون جين OCA2 وشريكه التنظيمي HERC2 باعتبارهما البنية الجينية الأساسية المتحكمة في لون العين، ولاحظوا أن الأليلات (الأشكال الموروثة) المشتقة المسؤولة عن العيون الفاتحة تُظهر علامات انتقاء إيجابي لا تتوافق مع الانحراف الوراثي المحايد.



يشير هذا إلى أن الجين لم ينتشر عشوائياً بين المجموعات السكانية، بل كان يحظى بتفضيل. وسواء أكان هذا التفضيل ناتجاً عن ميزة عصبية، أو جنسية، أو كليهما، يبقى السؤال الذي لا يزال علماء الأحياء التطورية يناقشونه.



تعد العيون الخضراء نادرة لأنها، بمعنى ما، نتاج لخصوصية ما. فقد نشأت من عنق الزجاجة الجيني والديموغرافي لتطور العيون الفاتحة - وهو بحد ذاته استجابة حديثة ومحدودة جغرافياً لبيئات الأشعة فوق البنفسجية، وفترات الإضاءة الشتوية، وربما تفضيلات جمالية بشرية.



تأثير الانحراف الوراثي

تركزت الأليلات المسؤولة عنها في السلالات السلتية والنوردية من خلال تأثيرات المؤسس والانحراف الوراثي، ولم تصل أبداً إلى الانتشار العالمي الذي حققته متغيرات العيون البنية السائدة التي رافقت البشرية عبر جميع القارات لمئات الآلاف من السنين.



نتيجة منطقية دقيقة

إن نسبة ال 2% ليست لغزاً. إنها النتيجة المنطقية الدقيقة لما يحدث عندما يعتمد تأثير بصري محدد للغاية على تكوين جيني محدد للغاية نشأ متأخراً، وانتشر على نطاق ضيق، ولم تتح له سوى فترة وجيزة جداً للانتشار في أي مكان آخر.