الفحوصات الدورية… خطوة أساسية للكشف المبكر وحماية الصحة

Advertisement

يشدد اختصاصيون في القطاع الصحي على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، لما لها من دور أساسي في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل وارتفاع ضغط وأمراض القلب والسرطان، ما يساهم في رفع فرص العلاج وتقليل المضاعفات.ويؤكد الأطباء أن كثيراً من الأمراض قد تتطور بصمت من دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، الأمر الذي يجعل المتابعة الطبية المنتظمة ضرورة للحفاظ على الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة.وتشمل الفحوصات الدورية مراقبة ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، إضافة إلى فحوصات خاصة تختلف بحسب العمر والجنس والتاريخ الصحي لكل شخص. كما ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والنوم الكافي، إلى جانب الامتناع عن التدخين.ويعتبر المختصون أن الوقاية تبقى أقل كلفة وأكثر فعالية من العلاج، داعين إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الأفراد على عدم إهمال الفحوصات المنتظمة، خصوصاً مع تزايد الضغوط الحياتية وأنماط العيش غير الصحية.