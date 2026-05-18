نصائح طبية للحفاظ على صحة العينين أثناء استخدام الأجهزة الذكية

حذّر خبراء في الصحة من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، مؤكدين أن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات قد يؤدي إلى إجهاد العينين، جفافهما، وضعف التركيز، إضافة إلى آلام في الرقبة والكتفين نتيجة الوضعيات الخاطئة المتكررة.وأوضح الأطباء أن ما يُعرف بـ“رقبة الهاتف” أصبح من المشكلات الشائعة في العصر الرقمي، نتيجة الانحناء المستمر أثناء تصفح الأجهزة، ما يسبب ضغطاً على الفقرات العنقية وقد يؤدي إلى مضاعفات على المدى .كما أشاروا إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات قد ينعكس سلباً على جودة النوم ويسبب صداعاً متكرراً، داعين إلى تقليل وقت الاستخدام، وأخذ فترات راحة منتظمة، والحفاظ على مسافة وإضاءة مناسبين أثناء استعمال الهاتف.