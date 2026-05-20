صحة

7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة

Lebanon 24
20-05-2026 | 02:11
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
يُعدّ البروتين من أهم العناصر الغذائية التي لا غنى عنها في النظام الغذائي اليومي، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم بناء العضلات وتعافيها، إلى جانب مساهمته في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، وتقليل الرغبة المتكررة في تناول الطعام والحفاظ على توازن الشهية.
ورغم الاعتقاد الشائع بأن زيادة البروتين في النظام الغذائي تتطلب تغييرات معقدة أو التزاماً صارماً، إلا أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير، إذ يمكن رفع استهلاك البروتين يومياً من خلال خطوات ذكية وسهلة في اختيار الأطعمة وطريقة تحضير الوجبات.

1. ابدأي يومك بفطور غني بالبروتين
يُعد الفطور نقطة الانطلاق الأساسية لليوم، لذلك من المهم تزويد الجسم بوجبة غنية بالبروتين تمنحك شعوراً بالشبع والطاقة لفترة أطول. ابدئي بمصدر بروتين مفضل مثل البيض أو الدجاج أو الديك الرومي، مع إضافة الخضروات لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

كما يمكنك تعزيز الفطور بسهولة من خلال إضافة نخالة الشوفان إلى الزبادي، وتزيينه بالمكسرات مثل اللوز أو البذور مع القليل من الزبيب. وإذا كنتِ تفضلين المشروبات الصباحية، فيمكنكِ إضافة مسحوق البروتين إلى العصائر أو حتى إلى القهوة.
 
2. التحضير المسبق للوجبات
إذا كانت أيام الأسبوع مزدحمة، فإن تجهيز وجباتك مسبقاً سيساعدك على تقليل التوتر وتوفير الوقت. قومي بطهي مصادر البروتين مسبقاً وتجهيزها للاستخدام خلال الأسبوع، مما يسهّل عليكِ إعداد وجبات سريعة ومتوازنة في أي وقت.

هذه الطريقة مثالية لإضافة البروتين إلى السلطات أو السندويشات أو الوجبات السريعة، من دون الحاجة إلى مجهود يومي كبير، مع ضمان الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.
 
3. البروتين في المشروبات
يشكّل الماء عنصراً أساسياً وضرورياً للحفاظ على ترطيب الجسم، لكن يمكن أيضاً تعزيز استهلاك البروتين من خلال إدخاله في بعض المشروبات. فهناك اليوم خيارات متنوعة مثل مياه البروتين بنكهات مختلفة، إلى جانب مشروبات البروتين الغازية.

يمكنكِ ببساطة حمل عبوة معك في حقيبة الغداء أو تناولها مع وجبة العشاء، كوسيلة سهلة وسريعة لزيادة كمية البروتين اليومية من دون أي مجهود إضافي.
 
4. توزيع البروتين على مدار اليوم
بدلاً من تناول كمية كبيرة من البروتين في وجبة واحدة، يُفضَّل توزيع البروتين على مدار اليوم بواقع 20–30 غراماً في كل وجبة أو وجبة خفيفة. هذا الأسلوب يساعد على دعم العضلات بشكل أفضل وتحقيق استفادة أكبر من البروتين، كما يساهم أيضاً في التحكم بالشهية وضبطها بشكل أكثر توازناً خلال اليوم.
 
5. مضاعفة البروتين في العشاء
إذا كنتِ قد قصّرتِ في تناول البروتين خلال اليوم، فالعشاء يُعد فرصة مناسبة للتعويض. يمكنكِ مضاعفة حصتك من البروتين، سواء كان ذلك من السمك أو الدجاج أو الفاصولياء أو التوفو.

6. اختيار مصادر غذائية ذكية
صحيح أن الأرز والمعكرونة لذيذان، لكن الكينوا والفارو والأمارانث تحتوي على كمية أكبر من البروتين في كل قضمة. إن استبدال مصادر النشويات بهذه الخيارات يُعد طريقة سهلة لزيادة القيمة الغذائية لوجباتك اليومية.

7. إدخال البروتين في الحلويات
لا يقتصر استخدام مسحوق البروتين على المشروبات فقط، بل يمكن إضافته أيضاً إلى المخبوزات أو الحلويات الكريمية، لتتحول الحلوى إلى خيار يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية. (فوشيا) 
