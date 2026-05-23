|
صحة

ضربة الشمس... هذه أعراضها وطرق الوقاية منها!

23-05-2026 | 10:22
مع اقتراب فصل الصيف، يزداد التحذير من خطر التعرّض لضربة الشمس، لما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة قد تطال القلب والكلى والدماغ، وقد تهدد الحياة في بعض الحالات.

وفي هذا الإطار، أوضحت الطبيبة الروسية إيلينا كوليسنيكوفا، المتخصصة في الطب العام، أن الجسم يتعامل مع الحرارة كأنه مزوّد بـ"نظام تبريد طبيعي"، إذ يعمل التعرّق واحمرار الجلد على خفض حرارة الجسم، إلا أن التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى اضطراب مراكز تنظيم الحرارة في الدماغ، ما يسبب فشل عملية التبريد الطبيعية.

وأضافت أن أولى علامات ضربة الشمس قد تشمل طنين الأذن، الغثيان، الدوخة، وتشوش الوعي.

وأكدت كوليسنيكوفا أن خطر الإصابة لا يطال الجميع بالدرجة نفسها، إذ يُعتبر الأطفال دون الرابعة وكبار السن فوق 65 عاماً الأكثر عرضة، إلى جانب مرضى القلب والسكري واضطرابات الغدة الدرقية، فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو بعض الاضطرابات النفسية.

وأشارت إلى أن بعض العادات اليومية قد تزيد احتمال الإصابة، مثل قلة شرب الماء، السهر وقلة النوم، تناول مدرات البول، ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس، شرب الكحول، وارتداء الملابس الضيقة.

ولفتت الطبيبة إلى أن البقاء في الظل لا يضمن دائماً الحماية من ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، موضحة أن الخطر قد يحدث أيضاً في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، كالحافلات غير المكيفة.

أما في ما يتعلق بالإسعافات الأولية، فنصحت بضرورة نقل المصاب فوراً إلى مكان بارد وجيد التهوية، مع إزالة الملابس الضيقة والبدء بتبريد الرأس ثم الرقبة والإبطين وتحت الركبتين ومنطقة الفخذ.

وفي حال كان المصاب واعياً ولا يعاني من الغثيان، يمكن إعطاؤه ماء بارداً أو مياهاً معدنية غير غازية أو ماءً مملحاً بشكل خفيف لتعويض نقص الأملاح.

أما إذا فقد المصاب وعيه أو تعرّض لتشنجات أو قيء، فيُمنع إعطاؤه أي سوائل أو أدوية، ويجب وضعه بوضعية جانبية ثابتة وطلب الإسعاف فوراً.

وختمت كوليسنيكوفا بالتشديد على أهمية الوقاية عبر تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، وتعويد الجسم تدريجياً على الطقس الحار، والإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، إضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون مع تغطية الرأس أثناء التواجد تحت أشعة الشمس. (روسيا اليوم) 

