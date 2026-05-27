مفاجأة طبية.. دواء رخيص للسكري قد يطيل العمر ويقلل خطر الوفاة المبكرة!

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "ساينس ألرت" أن دواءً شائع الاستخدام لعلاج من النوع الثاني قد يمتلك تأثيرات واعدة تتجاوز دوره الأساسي، إذ قد يساهم في إبطاء مظاهر الشيخوخة وإطالة العمر، خصوصًا لدى النساء الأكبر سنًا.

وبحسب الدراسة التي استندت إلى بيانات طويلة الأمد من وألمانيا، فإن عقار "الميتفورمين" (Metformin) لا يقتصر على ضبط مستويات السكر في ، بل قد يرتبط بزيادة فرص النساء بعد سن اليأس في الوصول إلى "العمر الاستثنائي" أي 90 عامًا وما فوق.

واعتمد الباحثون على تحليل السجلات الطبية لـ 438 امرأة تجاوزن سن الستين، حيث استخدمت مجموعة منهن الميتفورمين، في حين تلقت المجموعة الأخرى علاجًا بديلًا للسكري يُعرف باسم "سلفونيل يوريا" (Sulfonylurea).

وأظهرت النتائج أن احتمال الوفاة قبل سن التسعين انخفض بنسبة 30% لدى النساء اللواتي بدأن باستخدام الميتفورمين، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويُصنف الميتفورمين ضمن الأدوية التي تُدرس حاليًا ضمن أبحاث إبطاء الشيخوخة، إذ تشير دراسات سابقة إلى دوره المحتمل في تقليل تلف (DNA)، وتعزيز نشاط الجينات المرتبطة بطول العمر، إضافة إلى احتمالية تأثيره الوقائي على الدماغ والحد من مضاعفات " ".

ورغم أن الدراسة تمتاز بمتابعة طويلة امتدت بين 14 و15 عامًا، شدد الباحثون على ضرورة الحذر في تفسير النتائج، كون العينة اقتصرت على نساء مصابات بالسكري، ما يجعل تعميمها على الرجال أو الفئات العمرية الأصغر غير ممكن حاليًا، إلى حين إجراء تجارب سريرية أوسع وأكثر دقة. (آرم نيوز)