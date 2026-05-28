فيتامين شائع يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. ما هو؟

تربط دراسة حديثة بين ارتفاع مستوى فيتامين B12 وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وستساعد هذه الدراسة في توجيه التوصيات بتناول الفيتامين.

وكما هو معروف يعتبر فيتامين B12 مفيدا للصحة بصورة شبه مطلقة. ولكن أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع مستواه في بشكل مفرط قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويؤدي إلى تفاقم حالة مرضى السرطان. وستساعد هذه المعلومات الجديدة في توجيه التوصيات المتعلقة بتناول مكملات الفيتامينات.وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة على شكل حرف U بين تناول فيتامين B12 وخطر الإصابة بالسرطان. ولوحظ ازدياد الخطر مع نقص الفيتامين وزيادته. ويعزز هذا الفيتامين نمو الخلايا . ونظريا، يعني أنه في حال وجود خلايا ما قبل سرطانية، فإن زيادته قد تدعم نموها. ولكن لا يوجد دليل مباشر على وجود علاقة سببية حتى الآن.ووفقا لنتائج دراسات أجريت عامي 2022 و2024 اتضح أن مستوى فيتامين B12 غالبا ما يكون مرتفعا لدى مرضى السرطان كـ"ظاهرة ثانوية" - أي أحد الآثار الجانبية للمرض. وأحد الأسباب هو تلف الكبد، الذي يخزن كميات كبيرة منه.وعلاوة على ذلك، تزيد بعض الأورام من كمية البروتينات الرابطة للفيتامين في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات في التحاليل.وقد اكتشف العلماء من دراسة جديدة أجريت عام 2026 الجاري، أن مستوى فيتامين B12 لدى المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم مرتفع جدا وعاشوا نصف عمر المرضى الذين كان مستوى الفيتامين لديهم طبيعيا. (روسيا اليوم)