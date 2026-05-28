تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
إليكم عواقب الإجهاد المزمن
Lebanon 24
28-05-2026
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة داريا سالنيكوفا أخصائية علم النفس، إلى أن الإجهاد يسبب نوبات الهلع وتشنجات عضلية.
ووفقا لها، قد تكون صعوبة المشي بالكعب العالي لدى النساء، وضعف العضلات لدى الرجال، وترهل الجلد، ناجمة عن الإجهاد المطول، وليس مجرد إرهاق.
وأشارت الأخصائية، إلى أن الإجهاد المطول هو السبب الأساسي لنوبات الهلع وغيرها من الأمراض النفسية والجسدية المزعجة.
Advertisement
وقالت محذرة: "يؤثر هذا سلبا على الجسم، حيث يفقد الشخص التركيز، وتسيطر عليه المشاعر، ما يؤدي إلى أحاديث غريبة وهستيرية. وتعاني النساء من صعوبة في المشي بالكعب العالي، ويعاني الرجال من ضعف العضلات. كما تحدث اضطرابات غريبة في نمط المشي. فمثلا، تجد النساء صعوبة في الوقوف بالكعب العالي لأنهن لا يستطعن حتى الحفاظ على توازنهن. ويلاحظ الرجال ضعفا في العضلات، ويفقدون مرونتها الطبيعية".
ووفقا لها، يؤثر الإجهاد المزمن على جودة الجلد أيضا، مسببا ترهله نتيجة عدم إنتاج الكولاجين. كما يشعر الشخص بتوتر العضلات في جميع أنحاء جسمه.
وقالت: "يلجأ الناس لهذا السبب إلى التدليك والمنتجعات الصحية والرياضة وغيرها. لأن توتر العضلات لا يؤدي بالتأكيد إلى بشرة ناعمة أو مرونة. حتى أن أطباء الأعصاب باتوا يشخصون لدى البعض توتر العضلات في منطقة مفصل الفكين".
ومن جانبه أشار الدكتور يفغيني كولغافتشوك أخصائي علم النفس، إلى أن فقدان الشعور بالفرح هو علامة على الإجهاد المزمن.
وأكد أن التعامل مع الإجهاد المزمن يتطلب السماح للنفس بالشعور بـ"عدم الارتياح"- أحيانا عدم الرد على المكالمات، أو التغيب عن التمارين الرياضية، أو الاستمتاع بالأطعمة المفضلة دون الشعور بالذنب. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
Lebanon 24
إليكم عواقب الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"
28/05/2026 23:07:03
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
Lebanon 24
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
28/05/2026 23:07:03
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
Lebanon 24
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
28/05/2026 23:07:03
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
Lebanon 24
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
28/05/2026 23:07:03
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الرياض
التركي
روسيا
رياضي
الترك
رياض
كولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إكتشاف فيروس "متخف" في نهر يابانيّ
Lebanon 24
إكتشاف فيروس "متخف" في نهر يابانيّ
12:49 | 2026-05-28
28/05/2026 12:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس ايبولا ينتشر.. فهل يتفشى بسبب الإهمال؟
Lebanon 24
فيروس ايبولا ينتشر.. فهل يتفشى بسبب الإهمال؟
10:00 | 2026-05-28
28/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتامين شائع يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين شائع يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. ما هو؟
09:44 | 2026-05-28
28/05/2026 09:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة
Lebanon 24
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة
07:54 | 2026-05-28
28/05/2026 07:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للسلطة الصحية.. هذه الزيوت هي الأفضل
Lebanon 24
للسلطة الصحية.. هذه الزيوت هي الأفضل
07:11 | 2026-05-28
28/05/2026 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
Lebanon 24
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
05:43 | 2026-05-28
28/05/2026 05:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
07:01 | 2026-05-28
28/05/2026 07:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
02:30 | 2026-05-28
28/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات طهران وواشنطن.. مسودة أولية تتضمن ترتيبات للملاحة والسفن
Lebanon 24
مفاوضات طهران وواشنطن.. مسودة أولية تتضمن ترتيبات للملاحة والسفن
16:29 | 2026-05-27
27/05/2026 04:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
Lebanon 24
جنوب الزهراني تحت الإنذار.. هل يدخل لبنان مرحلة النزوح السياسي؟
06:00 | 2026-05-28
28/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
12:49 | 2026-05-28
إكتشاف فيروس "متخف" في نهر يابانيّ
10:00 | 2026-05-28
فيروس ايبولا ينتشر.. فهل يتفشى بسبب الإهمال؟
09:44 | 2026-05-28
فيتامين شائع يزيد خطر الإصابة بالسرطان.. ما هو؟
07:54 | 2026-05-28
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة
07:11 | 2026-05-28
للسلطة الصحية.. هذه الزيوت هي الأفضل
06:07 | 2026-05-28
وصفة منتشرة عن الماء المالح.. هل هي صحية؟
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
28/05/2026 23:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24