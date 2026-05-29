تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تبحثون عن المغنيسيوم؟ هذه الأطعمة تتصدر القائمة

Lebanon 24
29-05-2026 | 01:04
A-
A+
تبحثون عن المغنيسيوم؟ هذه الأطعمة تتصدر القائمة
تبحثون عن المغنيسيوم؟ هذه الأطعمة تتصدر القائمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعدّ الفول السوداني مصدراً جيداً للمغنيسيوم، إذ توفّر الحصة المعتادة منه، أي نحو 30 غراماً أو ملعقتين كبيرتين، 54 ملليغراماً من هذا المعدن، أي ما يقارب 13 في المئة من الحاجة اليومية. لكنّ تقريراً نشره موقع Health.com أشار إلى أنّ هناك أطعمة أخرى تتفوّق عليه بكميات واضحة من المغنيسيوم في كل حصة.

Advertisement
في مقدمة هذه الأطعمة تأتي نخالة الأرز، وهي الطبقة الخارجية من حبة الأرز التي تُزال عادة خلال المعالجة. وتحتوي على نحو 922 ملليغراماً من المغنيسيوم في الكوب الواحد، ما يجعلها من أغنى المصادر بهذا المعدن. كما يُستخدم زيت نخالة الأرز في عدد من الدول الآسيوية في الطهو وتحضير السلطات.

ومن الخيارات اللافتة أيضاً الدبس، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على أكثر من 800 ملليغرام من المغنيسيوم. ورغم أن تناوله بهذه الكمية غير شائع، فإن إضافته إلى المخبوزات قد ترفع قيمتها الغذائية.

أما مسحوق الكاكاو غير المحلّى، فيوفّر أكثر من 400 ملليغرام من المغنيسيوم في الكوب الواحد، ويمكن إدخاله في وصفات الحلويات والمخبوزات للحصول على كمية إضافية من هذا المعدن.

وتحضر الحبوب الكاملة ضمن القائمة أيضاً، إذ تحتوي أنواع مثل القطيفة، والحنطة السوداء، والتيف، ونخالة القمح، والكينوا، والذرة الرفيعة، والأرز البري، والشوفان على كميات مرتفعة من المغنيسيوم، تتراوح عموماً بين 250 و500 ملليغرام في الكوب غير المطبوخ، إضافة إلى الألياف والبروتين ومعادن أخرى.

كما يلفت التقرير إلى أن بعض أنواع اللحوم والمأكولات البحرية قد توفّر المغنيسيوم بكميات أعلى من الفول السوداني، مثل محار الكونك، وصدر الديك الرومي، والقواقع. ويُعدّ صدر الديك الرومي خصوصاً مصدراً جيداً للبروتين الخالي نسبياً من الدهون.

وتبقى البذور والمكسرات من أبرز المصادر الطبيعية للمغنيسيوم، ولا سيما بذور اليقطين والقرع التي توفر 115 ملليغراماً لكل 30 غراماً، تليها بذور السمسم، والجوز البرازيلي، واللوز، وجوز البيلي.

أما السبانخ، فيمنح الجسم نحو 79 ملليغراماً من المغنيسيوم في حصة تزن 85 غراماً، أي ما يقارب 19 في المئة من الحاجة اليومية. ويمكن أيضاً الحصول على المغنيسيوم من خضار ورقية أخرى مثل السلق والكرنب.

كذلك يمكن أن تكون حبوب الإفطار المدعّمة وألواح الحبوب خياراً عملياً لزيادة تناول المغنيسيوم، شرط قراءة الملصق الغذائي لمعرفة الكمية الفعلية الموجودة فيها.

مواضيع ذات صلة
أطعمة قد تغيّر مفعول الأدوية.. انتبهوا لهذه القائمة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأطعمة تعزز الذاكرة والتركيز!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزير الرشاقة...تعرّفي إلى هذه الأطعمة!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دور المغنيسيوم في تقليل التوتر وتنظيم ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول الآسيوية

البرازيل

السودان

سوداني

الرومي

الشوف

الخال

الأرز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-05-29
Lebanon24
04:20 | 2026-05-29
Lebanon24
02:07 | 2026-05-29
Lebanon24
00:39 | 2026-05-29
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24