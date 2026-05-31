لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية... تجنّب 5 مشروبات

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" الطبي، هناك خمسة أنواع رئيسية من المشروبات يُنصح بتقليلها أو تجنبها للحفاظ على صحة الكوليسترول، وهي:مثل العصائر المصنعة والمشروبات ، حيث تؤدي السكريات المضافة إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار وتقليل قدرة الجسم على تكسيره.تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذلك يُفضَّل استبدالها بالحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم.إضافة الكريمات الغنية بالدهون أو السكريات والنكهات الصناعية قد يضر بصحة القلب، كما أن القهوة تحتوي على مركبات قد ترفع الكوليسترول، ويُنصح باستخدام الفلاتر الورقية لتقليل تأثيرها.تدخل هذه الزيوت المشبعة في بعض العصائر الجاهزة ومخاليط القهوة الفورية وحليب جوز الهند المعلّب.قد يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بشكل واضح.في المقابل، يشير الخبراء إلى مجموعة مشروبات تُعد خيارًا أفضل لصحة القلب، مثل الشاي الأخضر، حليب الشوفان، عصير الرمان، عصير الشمندر، عصير الطماطم، وحليب الصويا، نظرًا لدورها في دعم توازن الدهون في الجسم.كما تؤكد التوصيات الطبية أنّ التحكم بالكوليسترول لا يقتصر على المشروبات فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بنمط حياة صحي عبر ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على نوم كافٍ، تقليل التوتر، والإقلاع عن التدخين. (آرم نيوز)