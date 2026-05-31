لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية... تجنّب 5 مشروبات

شدّد خبراء التغذية على أنّ نمط الحياة والغذاء يلعبان دورًا أساسيًا في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، إذ إن بعض المشروبات الشائعة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات قد تساهم في رفع الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" الطبي، هناك خمسة أنواع رئيسية من المشروبات يُنصح بتقليلها أو تجنبها للحفاظ على صحة الكوليسترول، وهي:
المشروبات السكرية
مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية
، حيث تؤدي السكريات المضافة إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار وتقليل قدرة الجسم على تكسيره.
منتجات الحليب كامل الدسم
تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذلك يُفضَّل استبدالها بالحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم.
القهوة مع مبيضات دسمة
إضافة الكريمات الغنية بالدهون أو السكريات والنكهات الصناعية قد يضر بصحة القلب، كما أن القهوة تحتوي على مركبات قد ترفع الكوليسترول، ويُنصح باستخدام الفلاتر الورقية لتقليل تأثيرها.
المشروبات المحتوية على زيت جوز الهند أو النخيل
تدخل هذه الزيوت المشبعة في بعض العصائر الجاهزة ومخاليط القهوة الفورية وحليب جوز الهند المعلّب.
المشروبات الكحولية
قد يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بشكل واضح.
في المقابل، يشير الخبراء إلى مجموعة مشروبات تُعد خيارًا أفضل لصحة القلب، مثل الشاي الأخضر، حليب الشوفان، عصير الرمان، عصير الشمندر، عصير الطماطم، وحليب الصويا، نظرًا لدورها في دعم توازن الدهون في الجسم.
كما تؤكد التوصيات الطبية أنّ التحكم بالكوليسترول لا يقتصر على المشروبات فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بنمط حياة صحي عبر ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على نوم كافٍ، تقليل التوتر، والإقلاع عن التدخين. (آرم نيوز)