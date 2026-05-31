تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية... تجنّب 5 مشروبات

Lebanon 24
31-05-2026 | 07:24
A-
A+
لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية... تجنّب 5 مشروبات
لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية... تجنّب 5 مشروبات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدّد خبراء التغذية على أنّ نمط الحياة والغذاء يلعبان دورًا أساسيًا في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، إذ إن بعض المشروبات الشائعة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات قد تساهم في رفع الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health" الطبي، هناك خمسة أنواع رئيسية من المشروبات يُنصح بتقليلها أو تجنبها للحفاظ على صحة الكوليسترول، وهي:

المشروبات السكرية
مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية، حيث تؤدي السكريات المضافة إلى زيادة إنتاج الكوليسترول الضار وتقليل قدرة الجسم على تكسيره.

منتجات الحليب كامل الدسم
تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، لذلك يُفضَّل استبدالها بالحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم.

القهوة مع مبيضات دسمة
إضافة الكريمات الغنية بالدهون أو السكريات والنكهات الصناعية قد يضر بصحة القلب، كما أن القهوة تحتوي على مركبات قد ترفع الكوليسترول، ويُنصح باستخدام الفلاتر الورقية لتقليل تأثيرها.

المشروبات المحتوية على زيت جوز الهند أو النخيل
تدخل هذه الزيوت المشبعة في بعض العصائر الجاهزة ومخاليط القهوة الفورية وحليب جوز الهند المعلّب.

المشروبات الكحولية
قد يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بشكل واضح.

في المقابل، يشير الخبراء إلى مجموعة مشروبات تُعد خيارًا أفضل لصحة القلب، مثل الشاي الأخضر، حليب الشوفان، عصير الرمان، عصير الشمندر، عصير الطماطم، وحليب الصويا، نظرًا لدورها في دعم توازن الدهون في الجسم.

كما تؤكد التوصيات الطبية أنّ التحكم بالكوليسترول لا يقتصر على المشروبات فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بنمط حياة صحي عبر ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على نوم كافٍ، تقليل التوتر، والإقلاع عن التدخين. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: علاج مكثف للكوليسترول يخفض النوبات القلبية بالثلث
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تفوقت على عصير البرتقال.. 5 مشروبات ستمنحكم فيتامين "د" بوفرة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست فقط الشمس… 5 مشروبات تدعم فيتامين د بقوة!
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الغازية

الكريم

الرياض

التزام

السكري

الشوف

الخال

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2026-05-31
Lebanon24
09:18 | 2026-05-31
Lebanon24
05:00 | 2026-05-31
Lebanon24
02:00 | 2026-05-31
Lebanon24
23:00 | 2026-05-30
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24