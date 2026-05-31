من الأمعاء إلى القلب.. ماذا تفعل القهوة بالجسم؟

Advertisement

وبحسب موقع Verywell Health، قد يكون شرب القهوة مرتبطاً بإطالة العمر. فقد أظهرت أبحاث أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة السوداء المحتوية على الكافيين يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة عموماً، وكذلك الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. غير أن إضافة السكر أو الحليب أو الكريمة قد تقلل هذه الفوائد، كما أن نتائج الدراسة تبقى إرشادية وليست حاسمة.ومن الفوائد اللافتة أيضاً أن القهوة قد تدعم صحة الأمعاء. فالأشخاص الذين يشربون القهوة، سواء العادية أو الخالية من الكافيين، قد تكون لديهم مستويات أعلى من نوع من البكتيريا النافعة في الأمعاء، يرتبط بزيادة حمض الكينيك، وهو مضاد أكسدة يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب. كما أن مركبات البوليفينول الموجودة في القهوة قد تؤدي دوراً شبيهاً بالبريبايوتيك، عبر دعم نمو البكتيريا الجيدة وتحسين الهضم.وتشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد تكون مفيدة أيضاً للصحة الجنسية لدى الرجال. فقد ارتبط تناول كوب إلى كوبين تقريباً من القهوة العادية بانخفاض احتمال الإصابة بضعف الانتصاب، رغم أن هذه النتائج ليست نهائية. كما قد يؤدي الكافيين قبل التمارين الرياضية إلى رفع مؤقت في مستويات التستوستيرون بعد التمرين، وقد يساهم شرب القهوة قبل النشاط البدني أو الجنسي في تحسين .أما في ما يتعلق بالوزن، فالقهوة وحدها لا تؤدي إلى خسارة الوزن، لكنها قد تساعد في دعم عملية الأيض. فبعد شربها، قد يرتفع معدل الحرق لفترة محدودة، كما قد تساهم في زيادة تفكك الدهون داخل الجسم، خصوصاً لدى الأشخاص الأقل وزناً مقارنة بمن يعانون السمنة. كذلك، قد يساعد تناول القهوة قبل الوجبة في تقليل كمية السعرات المستهلكة لدى الرجال، بحسب بعض الأبحاث.وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط شرب القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بينها داء باركنسون، والسكري من النوع الثاني، وسرطان الكبد، وسرطان القولون، والسكتة الدماغية، وفشل القلب.لكن الخلاصة لا تعني الإفراط في تناول القهوة أو التعامل معها كعلاج. ففوائدها المحتملة تبدو مرتبطة بالاستهلاك المعتدل، وبطريقة تحضيرها وما يُضاف إليها. لذلك، قد يكون فنجان القهوة اليومي أكثر من مجرد عادة صباحية، شرط أن يبقى ضمن حدود الاعتدال.