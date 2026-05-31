تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

Lebanon 24
31-05-2026 | 23:00
A-
A+
ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى
ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلعب الكلى دوراً أساسياً في تخليص الجسم من الفضلات والسوائل الزائدة، لكن ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب مستويات السكر قد يؤثران في قدرتها على أداء وظائفها بشكل طبيعي. لذلك، قد يساعد اختيار مشروب صباحي مناسب في دعم الترطيب، واستقرار السكر في الدم، وصحة القلب، وهي عوامل ترتبط بدورها بصحة الكلى.
Advertisement

وبحسب موقع Health.com، يبقى الماء الخيار الأول والأبسط لدعم عمل الكلى، إذ يساعد على ترطيب الجسم وتخفيف تركيز البول، ما يسهّل عملية تصفية الفضلات. كما أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم، بخلاف المشروبات المحلاة التي ترتبط بعوامل خطر مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

أما القهوة، فيمكن أن تكون جزءاً من روتين صباحي داعم للكلى، شرط تجنب الشرابات المحلاة والكميات الكبيرة من السكر. وتشير دراسات إلى ارتباط استهلاك القهوة والكافيين بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض الكلى المزمن. لكن الإفراط في الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، ما يستدعي الاعتدال، خصوصاً أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية توصي بعدم تجاوز 400 ملليغرام من الكافيين يومياً.

ويُعدّ الشاي الأخضر غير المحلى خياراً جيداً أيضاً، إذ يوفر الترطيب ويحتوي على مركبات نباتية مفيدة تعرف بالبوليفينولات، ومنها الكاتيكينات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية، وهو ما ينعكس إيجاباً على القلب والكلى. كما يحتوي الشاي الأخضر على كمية كافيين أقل بكثير من القهوة.

ومن الخيارات الأخرى الشاي الأسود، الذي يحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والمرتبطة بصحة القلب والكلى. وتشير أبحاث إلى أن شرب الشاي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بإصابات الكلى الحادة، كما أن استهلاكه قد يساعد في خفض ضغط الدم، وهو عامل مهم للحفاظ على وظائف الكلى.

ويمكن أن تكون العصائر الطبيعية غير المحلاة مفيدة بشكل غير مباشر، خصوصاً إذا كانت جزءاً من فطور غني بالألياف. فالنظام الغذائي الغني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويمكن تحضير العصائر من الفاكهة والخضار والبذور، مع تجنب الأنواع الجاهزة التي قد تحتوي على سكريات مضافة أو مكونات فائقة المعالجة.

كذلك، قد يشكل حليب الصويا غير المحلى خياراً صباحياً داعماً، لأنه غني بالبروتين النباتي الذي يعزز الشعور بالشبع، ما قد يساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم للوقاية من مرض الكلى المزمن. كما يحتوي حليب الصويا على مركبات الإيزوفلافون التي قد تدعم صحة القلب. لكن على المصابين بأمراض الكلى استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي، لاحتوائه على البوتاسيوم والفوسفور.

أما الكفير، وهو مشروب شبيه باللبن، فيحتوي على البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، أي البكتيريا النافعة. وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة والمشروبات المخمرة قد تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء، في ظل اهتمام علمي متزايد بالعلاقة بين صحة الأمعاء والكلى.

في المقابل، ينصح التقرير بالحد من المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا والعصائر السكرية، والشاي والقهوة المحلّيين، ومشروبات الطاقة، والعصائر الجاهزة الغنية بالسكر أو العصير المركز، لأن استهلاكها المنتظم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ويبقى التنبيه الأهم أن الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن قد تكون احتياجاتهم من السوائل والعناصر الغذائية مختلفة، لذلك يُفضّل استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل إجراء أي تغيير في كمية السوائل أو نوعية المشروبات اليومية.
مواضيع ذات صلة
كيف تنعكس قهوة الصباح على صحة الكلى ووظائفها؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية خاطئة تهدد صحة الكلى
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي...مسكنات الألم قد تتحول إلى خطر على الكلى
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الزنجبيل.. 7 فوائد صحية تدعم مكانته العلاجية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

إدارة الغذاء

السكري

العلا

روبي

نبيه

تيار

بولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-06-01
Lebanon24
00:36 | 2026-06-01
Lebanon24
16:49 | 2026-05-31
Lebanon24
16:24 | 2026-05-31
Lebanon24
15:02 | 2026-05-31
Lebanon24
12:03 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24