لماذا يشخّر الإنسان.. وهل هذا الأمر مقلق؟

لفهم الشخير، لا بد أولاً من إدراك مدى تعقيد عملية التنفس الهادئ خلال النوم. فالهواء الذي يدخل إلى الرئتين يمر عبر البلعوم، وهو أنبوب عضلي مرن في مؤخرة الحلق، يؤدي وظيفة مزدوجة باعتباره ممراً للطعام والهواء معاً. ولكي لا ينهار هذا الأنبوب أثناء التنفس، تعمل مجموعة من العضلات على إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً.في حالة اليقظة، تتلقى هذه العضلات إشارات عصبية قوية من الدماغ تساعدها على الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً. لكن مع الانتقال إلى النوم، تضعف هذه الإشارات، فترتخي العضلات. وعند معظم الأشخاص، يكون هذا الارتخاء محدوداً ولا يعيق التنفس. أما لدى آخرين، فيضيق مجرى الهواء، ويتحول تدفق الهواء إلى حركة مضطربة، فتبدأ الأنسجة الرخوة في واللهاة بالاهتزاز. وهذا الاهتزاز هو ما نعرفه بالشخير.وبحسب تقرير نشرته Forbes، فإن مجرى الهواء العلوي ليس أنبوباً صلباً، بل بنية مرنة تعتمد على توازن دقيق بين نشاط العضلات والقوى الميكانيكية التي قد تدفعه إلى الانغلاق. وعندما تفشل العضلات في مقاومة هذه القوى، قد يحدث انسداد جزئي أو كامل أثناء النوم، وهو ما يظهر بدرجات مختلفة، من الشخير البسيط إلى انقطاع النفس النومي.وتلعب عوامل تشريحية عدة دوراً في تحديد من يشخر ومن لا يشخر، بينها حجم اللسان وموقعه، وطول الحنك الرخو ومرونته، وحجم اللوزتين، وشكل الفك والجمجمة. ومع انخفاض توتر العضلات أثناء النوم، تصبح هذه التفاصيل أكثر تأثيراً في مساحة مجرى الهواء.واللافت أن الشخير قد يفاقم نفسه بمرور الوقت. فاهتزاز الأنسجة ليلة بعد أخرى قد يسبب ضرراً تدريجياً في الأعصاب والعضلات المسؤولة أصلاً عن إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً، ما يجعل المشكلة أكثر وضوحاً مع التقدم في العمر.لكن الجانب الأكثر إثارة في الموضوع أن سبب الشخير يرتبط، إلى حد بعيد، بالسبب نفسه الذي منح الإنسان القدرة على الكلام. فبعكس معظم الثدييات، انخفض موقع الحنجرة لدى الإنسان إلى أسفل الرقبة، وهو تحول تشريحي ساعد على تكوين تجويف صوتي يسمح بالكلام الواضح والمعقد. غير أن هذا التغير جعل البلعوم أوسع وأكثر مرونة، وبالتالي أكثر عرضة للانضغاط والانسداد أثناء النوم.بهذا المعنى، يمكن القول إن الشخير هو أحد الأثمان التطورية التي دفعها الإنسان مقابل امتلاك القدرة على النطق والتواصل. فقد منحت هذه البنية التشريحية البشر مزايا هائلة في الكلام والتنسيق الاجتماعي، لكنها تركت مجرى الهواء أكثر هشاشة ليلاً.ولماذا لم تتدخل الطبيعة لإزالة هذه المشكلة؟ يوضح التقرير أن العواقب الصحية الخطيرة لانقطاع النفس النومي، مثل ارتفاع ضغط وأمراض القلب والسكتات، تظهر غالباً بين سن الأربعين والستين، أي بعد سنوات الذروة الإنجابية في معظم المجتمعات البشرية القديمة. ومن منظور التطور، لم تكن هناك ضغوط كافية لإصلاح خلل تظهر كلفته في مرحلة متأخرة من الحياة.ولا يعني ذلك أن كل شخير يستدعي القلق. فالشخير المعتاد يصيب نسبة كبيرة من البالغين، خصوصاً الرجال، وتزداد نسبته مع التقدم في العمر. كما تلعب عوامل مثل السمنة، والتدخين، والكحول دوراً واضحاً في زيادة احتماله. فالكحول يرخّي عضلات الحلق أكثر، فيما يؤدي التدخين إلى التهاب مجرى الهواء وتضيّقه، أما الوزن الزائد فيزيد الضغط حول البلعوم.وتشير الدراسات أيضاً إلى أن الشخير قد يكون له جانب وراثي، إذ وُجدت ارتباطات جينية بعدد من المواقع المرتبطة بالشخير المعتاد، ما يعني أن نمط الحياة لا يفسر المشكلة وحده.لكن الشخير يتحول من إزعاج اجتماعي إلى مؤشر طبي عندما يترافق مع نعاس شديد خلال النهار، أو توقف ملحوظ في التنفس أثناء النوم، أو الاستيقاظ مع صداع أو جفاف في الحلق، أو صعوبة في التركيز، أو ارتفاع ضغط الدم. عندها قد يكون الأمر مرتبطاً بانقطاع النفس النومي، وهي حالة يتكرر فيها انغلاق مجرى الهواء خلال النوم، ما يؤدي إلى نقص متقطع في الأكسجين واضطراب في النوم.في النهاية، يبدو مجرى الهواء لدى الإنسان مثالاً واضحاً على التسويات التطورية. فقد خسر البشر جزءاً من الصلابة التشريحية في سبيل اكتساب قدرة مذهلة على الكلام. وفي معظم الليالي يعمل هذا النظام بكفاءة، لكنه حين يتعثر، يذكّرنا الشخير بأن بعض أعظم ميزات الإنسان قد تأتي أحياناً بكلفة خفية وغريبة.