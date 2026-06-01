صحة
هل من علاقة بين نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك والتعب المزمن؟
Lebanon 24
01-06-2026
|
10:57
يشير علماء يابانيون إلى أن نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك، قد يكون سببا للإرهاق المزمن وانخفاض الحافز، حتى لدى الأفراد الأصحاء سريريا.
أوضح
البروفيسور
هيرواكي
كانوتشي من جامعة Osaka University أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تشير إلى أهمية معالجة مشكلتي الإرهاق وانخفاض الدافعية مستقبلًا، مؤكدًا ضرورة الوقاية من ارتفاع مستوى الهوموسيستين (Homocysteine) عبر تجنب نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك (فيتامين B9)، إضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن يوميا.
وأفادت منصة ScienceDaily بأن الدراسة شملت نحو 600 بالغ ياباني يتمتعون بصحة جيدة. وقام الباحثون بقياس مستويات الهوموسيستين، وحمض الفوليك، وفيتامين B12 في
الدم
، ثم تقييم مستويات التعب والدافعية باستخدام مقياس تشالدر للتعب ومقياس بصري تناظري. ويُعد الهوموسيستين مادة يرتفع تركيزها في الدم عند نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين ارتفعت لديهم مستويات الهوموسيستين كانوا يعانون من انخفاض في مستويات الفيتامينين، بغض النظر عن الجنس. كما كشف تحليل تفصيلي أن الرجال ذوي المستويات المرتفعة من الهوموسيستين كانوا أكثر عرضة للإرهاق البدني، في حين أظهرت النساء انخفاضا أكبر في مستوى الدافعية. وقد أُخذت في الاعتبار عوامل مثل العمر، وساعات النوم، وعبء العمل، والعادات الغذائية.
وأشار الباحثون إلى أن الإرهاق المزمن أصبح شكوى شائعة بشكل متزايد مع تزايد ضغوط العمل وقلة فترات الراحة، موضحين أن الإرهاق لا يرتبط فقط بالتوتر أو قلة النوم، بل إن
النظام الغذائي
غير المتوازن يلعب دورا مهما أيضا. (روسيا اليوم)
