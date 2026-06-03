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صحة

هذه أسباب التعب والخمول بعد تناول الغداء

Lebanon 24
03-06-2026 | 00:48
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هذه أسباب التعب والخمول بعد تناول الغداء
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قام طبيب بارز بالتحذير من أن الشعور بالإرهاق الشديد في منتصف فترة ما بعد الظهر خاصة نحو الساعة الثالثة عقب تناول الغداء، قد يكون مؤشرا على اضطراب مستويات الغلوكوز في الدم.
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وأشار الدكتور رانجان تشاتيرجي إلى أن هذه الحالة قد تتفاقم بسبب تناول وجبات غداء تفتقر إلى البروتين والألياف، ما يؤدي إلى تقلبات في مستويات الغلوكوز ويسبب الشعور بالتعب والتشوش الذهني وضعف التركيز.

وافت إلى أن كثيرين يقومون بشرب الكافيين أو تناول الأطعمة السكرية للحصول على دفعة سريعة من الطاقة، إلا أن هذا الحل قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستوى الغلوكوز يعقبه انخفاض جديد، ما يبقي الجسم في حلقة متكررة من الإرهاق والرغبة الشديدة في تناول السكريات.

وبيّن أن الانخفاض الحاد في مستويات الغلوكوز يدفع الجسم إلى إرسال إشارات عاجلة لاستعادة الطاقة، الأمر الذي يزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات. كما يؤثر هذا الانخفاض في أداء الدماغ، الذي يعتمد على الغلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، ما ينعكس على التركيز والقدرات الذهنية.

وأكد تشاتيرجي أن الشعور بالخمول في الثالثة عصرا يرتبط جزئيا بالإيقاع البيولوجي الطبيعي للجسم، إلا أن اضطراب مستويات الغلوكوز قد يزيد من حدة هذه الحالة بشكل ملحوظ.

وللتغلب على هذه المشكلة، نصح بتناول وجبات متوازنة تحتوي على مصادر جيدة للبروتين، مثل اللحوم أو البيض أو الأسماك، إلى جانب ممارسة المشي السريع لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة بعد الغداء، لما لذلك من دور في تنظيم مستويات الغلوكوز وتقليل الشعور بالنعاس.

كما أوصى بشرب كوب من الماء وتناول كمية صغيرة من المكسرات، موضحا أن الدهون الصحية الموجودة فيها توفر مصدرا مستقرا وبطيئا للطاقة يساعد على الحفاظ على النشاط خلال ساعات النهار.

وقال تشاتيرجي إن أعراضا مثل الإرهاق المتكرر وضعف التركيز والعصبية قد تكون مؤشرات مبكرة على وجود خلل في عملية التمثيل الغذائي، مشددا على أهمية الانتباه إلى هذه الإشارات وعدم التعامل معها باعتبارها أمورا طبيعية أو عابرة.(روسيا اليوم)
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