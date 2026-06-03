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صحة

هل يمكن لبكتيريا الأمعاء منع استعادة الوزن؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 10:42
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هل يمكن لبكتيريا الأمعاء منع استعادة الوزن؟
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كشفت دراسة علمية حديثة أن ميكروبًا معويًّا شائعًا يُدعى Akkermansia muciniphila قد يسهم في الحد من استعادة الوزن بعد فقدانه؛ ما يفتح آفاقًا جديدة في فهم دور بكتيريا الأمعاء في إدارة الوزن.
 
وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Medicine أن هذا الميكروب، الموجود طبيعيًّا في الأمعاء ويعيش في طبقة المخاط المبطنة لها، قد يؤدي دورًا في تحسين صحة التمثيل الغذائي ودعم الحاجز المعوي.
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وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تلقت المكمل استعادت وزنًا أقل، بمتوسط 1.2 كغم، مقارنة بـ3.2 كغم في المجموعة الأخرى، إضافة إلى تحسن في حساسية الأنسولين لدى بعض المشاركين.

ورغم النتائج الإيجابية، فقد أكد الباحثون أن التأثير كان محدودًا، وأن المكمل لم يمنع استعادة الوزن بشكل كامل، كما أن الدراسة كانت قصيرة نسبيًّا ولم تتضمن اختبارًا منفصلًا عن عوامل نمط الحياة.

وأشاروا إلى أن الميكروبيوم يتأثر بعوامل متعددة، مثل: الغذاء، والنوم، والنشاط البدني؛ ما يجعل العلاجات المعتمدة عليه غير متشابهة بين جميع الأشخاص.

كما لفتت الدراسة إلى أن تعزيز هذا النوع من البكتيريا قد يكون ممكنًا عبر النظام الغذائي، خاصة الألياف الموجودة في الخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالبوليفينولات، مثل: التوت، والعنب.

وتؤكد النتائج أن الحفاظ على الوزن يرتبط بتفاعل معقد بين العوامل البيولوجية ونمط الحياة، وأن فهم دور ميكروبيوم الأمعاء قد يسهم في تطوير إستراتيجيات مستقبلية لإدارة الوزن. (إرم نيوز) 
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