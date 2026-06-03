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صحة
أطباء يحذرون: التعرض المباشر للشمس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
Lebanon 24
03-06-2026
|
15:18
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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر الأطباء من تزايد حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، لا سيما بين كبار السن والأطفال والعاملين لساعات طويلة في الأماكن المكشوفة.
وتُعد ضربة الشمس من الحالات الطبية الطارئة التي تحدث نتيجة تعرض الجسم لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، ما يؤدي إلى عجزه عن تنظيم حرارته بشكل طبيعي. وقد تترافق مع أعراض خطيرة تشمل ارتفاع حرارة الجسم، والدوار، والصداع، والغثيان، وتسارع ضربات القلب، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي.
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ويؤكد مختصون أن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، بين العاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر، يزيد من خطر الإصابة بالمضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة، خصوصاً في ظل موجات الحر المتكررة التي تشهدها العديد من الدول.
كما أن نقص السوائل في الجسم وعدم تعويضها بشكل كافٍ يؤدي إلى الجفاف، ما يفاقم من تأثير الحرارة على الجسم ويرفع احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وينصح الأطباء بالإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة اللون، وتجنب الأنشطة البدنية المجهدة خلال فترات الحر الشديد، إضافة إلى البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان.
ويشدد الخبراء على أهمية التعامل السريع مع أي أعراض مرتبطة بضربة الشمس، من خلال نقل المصاب إلى مكان بارد، وتبريد جسمه، وطلب المساعدة الطبية الفورية عند الحاجة، تفادياً لحدوث مضاعفات قد تهدد الحياة.
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