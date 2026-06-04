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صحة

لتنناول التحلية إيجابيات وسلبيات.. هذا ما كشفته الدراسات

Lebanon 24
04-06-2026 | 01:56
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لتنناول التحلية إيجابيات وسلبيات.. هذا ما كشفته الدراسات
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تتباين التأثيرات الصحية لتناول التحلية يوميا، فلها فوائد تعزز صحة الجسم، غير أن الإفراط في استهلاكها قد يرتبط بزيادة مخاطر على القلب والكبد.
وتحدث تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" عن إيجابيات وسلبيات تناول التحلية يوميا.
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زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط السكر المضاف، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينتشر السكر في مختلف الأطعمة والمشروبات، غير أن الحلويات تعد من المصادر الرئيسية للسكر المضاف.
بناء علاقة صحية مع الطعام

قد يساعد تناول التحلية والاستمتاع بها على بناء علاقة أكثر صحة مع الطعام والنظام الغذائي.

وقد يساعد تناول بعض الحلويات يوميا على الشعور بالرضا بدلا من الحرمان، مما يقلل من مشاعر الذنب أو العقاب المرتبطة بالطعام ويحد من نوبات الإفراط في الأكل والسلوكيات الغذائية غير الصحية.

الأضرار بالكبد

غالبا ما تكون التحليات مثل الآيس كريم وعجينة الكوكيز والمخبوزات غنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة، المعروفة بمساهمتها في أمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

تعزيز مستويات الكالسيوم والعناصر الغذائية

على الرغم من الدهون المشبعة والسكريات المضافة التي تحتويها العديد من الحلويات، فإن بعض الأنواع غنية بالكالسيوم وعناصر غذائية مهمة أخرى.

الحلويات التي تحتوي على الفواكه، المكسرات، الشوكولاتة الداكنة والبذور يمكن أن توفر مضادات أكسدة ودهونا صحية وبروتينا، بينما الحلويات المحضرة من الزبادي أو الشوكولاتة بالحليب تحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم، وكل ذلك يساهم في نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

واختيار هذه الأنواع يساعد على جعل الحلوى جزءا أكثر فائدة من الوجبة بدلا من أن تكون مجرد مصدر للسكريات المضافة.

نصائح لحلويات صحية

محاولة اختيار حلويات غنية بالبروتين، مثل تلك التي تحتوي على البيض، الألبان، التوفو، المكسرات أو البذور.
تفضيل السكريات الطبيعية بدلًا من المضافة، مثل الحلويات المصنوعة أو المزينة بالفواكه الطازجة.
استبدال الطحين العادي بأنواع تحتوي على بروتين أعلى عند الخبز، مثل دقيق الشوفان، اللوز، الحمص أو القمح الكامل.
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