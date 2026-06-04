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صحة
كيف تؤثر مستويات القهوة في الدم على حرق الدهون؟
Lebanon 24
04-06-2026
|
10:28
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كشفت دراسة علمية حديثة أن مستويات الكافيين في
الدم
قد ترتبط بتغيرات في نسبة الدهون في الجسم، ما قد ينعكس على احتمالات الإصابة بداء
السكري
من النوع الثاني، مع الإشارة إلى تأثيرات معقدة لمادة الكافيين على عملية الأيض.
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وبحسب دراسة، اعتمد باحثون من معهد كارولينسكا في
السويد
وجامعة
بريستول
وكلية إمبريال كوليدج
لندن
على بيانات جينية لتحليل العلاقة بين الكافيين، مؤشر كتلة الجسم، وخطر الإصابة بالسكري، باستخدام أسلوب "التوزيع العشوائي المندلي" لتقدير العلاقات السببية بشكل أدق.
وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات الكافيين في البلازما، وفقًا للتوقعات الجينية، ارتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون الكلية، كما تبيّن وجود ارتباط محتمل بتراجع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حيث قد يعود نحو نصف هذا التأثير إلى انخفاض الوزن.
في المقابل، لم ترصد الدراسة أي علاقة مباشرة بين مستويات الكافيين في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو فشل القلب أو اضطراب النبض.
وأشار الباحثون إلى أن بعض الدراسات السابقة دعمت فوائد محتملة معتدلة للكافيين على الوزن وصحة القلب، لكن تأثيراته طويلة المدى لا تزال غير محسومة.
كما أوضحوا أن الكافيين قد يساهم في زيادة حرق الدهون ورفع معدل إنتاج الطاقة الحرارية في الجسم، وهو ما قد يفسر جزءًا من هذه النتائج، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية لتأكيد العلاقة بشكل نهائي. (إرم نيوز)
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