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صحة

إشارات صحية خطيرة يرسلها الجسم قبل تفاقم الأمراض

Lebanon 24
05-06-2026 | 13:49
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إشارات صحية خطيرة يرسلها الجسم قبل تفاقم الأمراض
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يرسل الجسم في كثير من الأحيان إشارات مبكرة تُعدّ بمثابة “تنبيه” لوجود مشكلة صحية قد تتطور إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب. ورغم أن بعض هذه العلامات قد تبدو بسيطة أو عابرة، إلا أن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

1) التعب المستمر دون سبب واضح

الشعور بالإرهاق بشكل دائم، حتى بعد الراحة والنوم الكافي، قد لا يكون مجرد ضغط نفسي أو مجهود زائد. في بعض الحالات قد يرتبط بفقر الدم، اضطرابات الغدة الدرقية، أو مشاكل في القلب أو الكبد.
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2) فقدان أو زيادة الوزن بشكل مفاجئ

تغير الوزن دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني قد يكون مؤشرًا على اضطرابات هرمونية مثل فرط أو قصور الغدة الدرقية، أو حتى أمراض مزمنة أخرى تستدعي الفحص الطبي.

3) ألم متكرر أو غير مبرر

الألم هو طريقة الجسم للتعبير عن وجود خلل. الألم المتكرر في الرأس، الصدر، البطن أو المفاصل لا يجب تجاهله، خاصة إذا كان يزداد مع الوقت أو يتكرر بشكل غير معتاد.

4) ضيق التنفس أو تسارع ضربات القلب

صعوبة التنفس أو خفقان القلب بشكل غير طبيعي قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الرئتين، ويستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا خصوصًا إذا ظهر أثناء مجهود بسيط.

5) تغيّرات في البشرة

ظهور شحوب مفاجئ، اصفرار في الجلد أو العينين، أو تغيرات في الشامات الجلدية قد تكون علامات على مشاكل في الدم أو الكبد أو حتى مؤشرات مبكرة لأمراض جلدية خطيرة.

6) اضطرابات النوم المستمرة

الأرق المزمن أو النوم المفرط قد يكون مرتبطًا باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، أو مشاكل عضوية تؤثر على توازن الجسم.

7) مشاكل في الجهاز الهضمي

مثل الانتفاخ المستمر، الإمساك أو الإسهال المزمن، أو فقدان الشهية، والتي قد تشير إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو التهابات تحتاج إلى متابعة.

8) الصداع المتكرر أو غير المعتاد

الصداع المستمر أو الذي يختلف عن النمط المعتاد قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل عصبية، ويجب عدم الاكتفاء بمسكنات الألم فقط.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينصح بمراجعة الطبيب فورًا إذا كانت هذه الأعراض:

مستمرة أو تتفاقم مع الوقت
تؤثر على الحياة اليومية
تظهر بشكل مفاجئ وغير معتاد
خلاصة

الجسم لا يمرض فجأة في معظم الحالات، بل يرسل إشارات تحذيرية مبكرة. الانتباه لهذه العلامات والتصرف في الوقت المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية والعلاج.
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النظام الغذائي

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العين

العلا

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ويست

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