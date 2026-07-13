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صحة

ما هي أسباب العطش المتكرر؟ تفاصيل تشرح

Lebanon 24
13-07-2026 | 13:00
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ما هي أسباب العطش المتكرر؟ تفاصيل تشرح
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قد يبدو الشعور بالعطش أمراً طبيعياً، خصوصاً في الأجواء الحارة أو بعد بذل مجهود بدني، لكن استمرار الحاجة إلى شرب الماء طوال اليوم قد يكون مرتبطاً بعادات يومية أو مؤشرات صحية تستحق الانتباه.

ويشير خبراء الصحة بحسب تقرير نشرته مجلة Reader’s Digest، إلى أن هناك عدة عوامل قد تقف وراء العطش المتكرر، بدءاً من النظام الغذائي ووصولاً إلى بعض الحالات الطبية أو تأثير الأدوية.
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الإفراط في تناول الملح

يعد ارتفاع كمية الملح في النظام الغذائي من الأسباب الشائعة للشعور بالعطش، إذ يؤثر الصوديوم الزائد على توازن السوائل في الجسم، ما يدفع الخلايا إلى طلب المزيد من الماء.

كذلك، قد يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى تقليل كمية التبول، لأن الجسم يحاول الاحتفاظ بالسوائل، وهو ما يترجم إلى إحساس أكبر بالعطش.

التعرق أثناء ممارسة الرياضة

تؤدي الأنشطة البدنية، مثل الركض الصباحي أو التمارين الرياضية، إلى فقدان الجسم كميات من السوائل عبر التعرق.

ويحتاج الجسم إلى تعويض هذه السوائل للحفاظ على توازنه، لذلك فإن تجاهل إشارات العطش بعد التمرين قد يؤدي إلى شعور شديد بالحاجة إلى الماء.

التعرض الطويل لأشعة الشمس

لا يقتصر فقدان السوائل على ممارسة الرياضة، إذ يمكن لقضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، سواء على الشاطئ أو في الأماكن المفتوحة، أن يزيد خطر الجفاف، خصوصاً خلال الطقس الحار.

لذلك ينصح بالحفاظ على شرب الماء بانتظام عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

قد يكون مرتبطاً بمرض السكري

يمكن أن يكون العطش المستمر إحدى العلامات المرتبطة بمرض السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة التبول وفقدان كميات أكبر من السوائل.

ويشير الأطباء إلى ضرورة الانتباه إلى أعراض أخرى مصاحبة، مثل كثرة التبول وتشوش الرؤية، ومراجعة الطبيب عند ظهورها.

جفاف الفم

قد يكون الشعور المستمر بالحاجة إلى شرب الماء مرتبطاً بجفاف الفم، نتيجة انخفاض إفراز الغدد اللعابية لكمية كافية من اللعاب.

وفي حال استمرار جفاف الفم أو الحلق رغم شرب كميات كافية من الماء، يُنصح باستشارة الطبيب لمعرفة السبب.

فقر الدم

في بعض الحالات، قد يرتبط الشعور بالعطش بفقر الدم، خصوصاً عند تطور الحالة، إذ يؤثر نقص خلايا الدم السليمة على وظائف الجسم المختلفة.

وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى مثل التعب أو الشعور بالدوار، بحسب شدة الحالة.

بعض الأدوية تسبب الجفاف

قد تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة الشعور بالعطش كأثر جانبي، خاصة الأدوية التي تسبب جفاف الفم أو تلك التي تزيد من فقدان السوائل، مثل بعض مدرات البول المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وفي حال أصبح الجفاف مزعجاً أو مستمراً، يفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة.

عدم شرب كمية كافية من الماء
في كثير من الأحيان يكون السبب الأبسط وراء العطش المستمر هو عدم الحصول على كمية كافية من الماء خلال اليوم.

وينصح خبراء الصحة بجعل شرب الماء عادة منتظمة، مثل تناول كوب مع الوجبات وشرب كميات إضافية بين الوجبات، مع الاستفادة من التنبيهات الهاتفية لتذكير الشخص بالحفاظ على الترطيب.

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