هل تشعر بالعطش المستمر رغم شرب الماء؟ هذا ما يقوله العلماء

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قد يبدو الشعور بالعطش أمراً طبيعياً، خصوصاً في الأجواء الحارة أو بعد بذل مجهود بدني، لكن استمرار الحاجة إلى شرب الماء طوال اليوم قد يكون مرتبطاً بعادات يومية أو مؤشرات صحية تستحق الانتباه.ويشير خبراء الصحة بحسب تقرير نشرته مجلة Reader’s Digest، إلى أن هناك عدة عوامل قد تقف وراء العطش المتكرر، بدءاً من ووصولاً إلى بعض الحالات الطبية أو تأثير الأدوية.الإفراط في تناول الملحيعد ارتفاع كمية الملح في النظام الغذائي من الأسباب الشائعة للشعور بالعطش، إذ يؤثر الصوديوم الزائد على توازن السوائل في الجسم، ما يدفع الخلايا إلى طلب المزيد من الماء.كما قد يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى تقليل كمية التبول، لأن الجسم يحاول الاحتفاظ بالسوائل، وهو ما يترجم إلى إحساس أكبر بالعطش.التعرق أثناء ممارسة الرياضةتؤدي الأنشطة البدنية، مثل الركض الصباحي أو التمارين الرياضية، إلى فقدان الجسم كميات من السوائل عبر التعرق.ويحتاج الجسم إلى تعويض هذه السوائل للحفاظ على توازنه، لذلك فإن تجاهل إشارات العطش بعد التمرين قد يؤدي إلى شعور شديد بالحاجة إلى الماء.التعرض لأشعة الشمسلا يقتصر فقدان السوائل على ممارسة الرياضة، إذ يمكن لقضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، سواء على الشاطئ أو في الأماكن المفتوحة، أن يزيد خطر الجفاف، خصوصاً خلال الطقس الحار.لذلك ينصح بالحفاظ على شرب الماء بانتظام عند التعرض للشمس لفترات طويلة.قد يكون مرتبطاً بمرضيمكن أن يكون العطش المستمر إحدى العلامات المرتبطة بمرض السكري، إذ يؤدي ارتفاع مستويات السكر في إلى زيادة التبول وفقدان كميات أكبر من السوائل.ويشير الأطباء إلى ضرورة الانتباه إلى أعراض أخرى مصاحبة، مثل كثرة التبول وتشوش الرؤية، ومراجعة الطبيب عند ظهورها.جفاف الفمقد يكون الشعور المستمر بالحاجة إلى شرب الماء مرتبطاً بجفاف الفم، نتيجة انخفاض إفراز الغدد اللعابية لكمية كافية من اللعاب.وفي حال استمرار جفاف الفم أو الحلق رغم شرب كميات كافية من الماء، يُنصح باستشارة الطبيب لمعرفة السبب.