هكذا تحمي قلبك من أضرار قهوة الصباح

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يدرك عشاق القهوة جيداً تلك اللحظة السحرية التي يستهلون بها روتينهم الصباحي، حيث يمنحهم الفنجان الأول دفعة فورية من النشاط والتركيز الطاغي.لكن خلف هذا المذاق الساحر والشعور العابر بالانتعاش، قد تختبئ ضغوط خفية ترهق جهازك الدوري وقلبك، لا سيما إذا نالت منك العادة وجرّعت جسدك الكافيين بشكل خاطئ أو على معدة فارغة تماماً.ومن هذا المنطلق، تضع اختصاصية أمراض القلب، الدكتورة ناتاليا فاسييوكوفا، بين يديك دليلاً طبياً حاسماً ونصائح ذهبية تضمن لك الاستمتاع بقهوتك الصباحية بأمان كامل، لتتجنب آثارها الجانبية المزعجة.وتشمل تلك الآثار الجانبية تسارع نبضات القلب، الارتجاع المريئي، أو نوبات التوتر المفاجئة، وبذلك تضمن أن تظل طقوسك اليومية مصدراً مستداماً للصحة والحيوية لا للإرهاق والاعتلال.وتشير الأخصائية إلى أن قطاعاً عريضاً من الناس يصرون على استهلال يومهم بفنجان من القهوة كطقس صباحي لا غنى عنه، على الرغم من أن هذه العادة قد تصاحبها آثار جانبية مزعجة، مثل التسبب في رعشة ملحوظة باليدين، وتسارع في ضربات القلب، فضلاً عن توليد شعور خفيف بالتوتر والقلق الإضافي.وقالت موصّفةً التأثير الحيوي للمشروب، إن الكافيين يبلغ ذروة تركيزه في بعد 30 إلى من تناوله، حيث يرفع مؤقتاً معدل ضربات القلب وضغط الدم.وتتضاعف هذه الآثار عند شرب القهوة على معدة فارغة، إذ يُمتص الكافيين حينها بسرعة أكبر، مما يجعل تأثيره الفسيولوجي أكثر وضوحاً وحدّة.وأضافت مصلحةً بعض المفاهيم الشائعة، أن كثيراً من الناس يعتقدون أن تسارع ضربات القلب، والرعشة الداخلية، والتوتر الخفيف هي أعراض ناتجة عن القلق النفسي، بينما تعود في حقيقتها الواقعية إلى تأثير الكافيين المباشر في زيادة معدل ضربات القلب ليس إلا.وبيّنت الطبيبة التوقيت البيولوجي للجسم قائلةً إنه فور الاستيقاظ يرتفع تلقائياً مستوى هرمون الكورتيزول في الدم، وهو الهرمون المسؤول عن تعزيز اليقظة والاستعداد الطبيعي لبدء النشاط اليومي.ويكون الجسم خلال أول 30 إلى 45 دقيقة من الاستيقاظ في حالة نشاط ذاتي واكتفاء، لذلك لن يمنحك تناول القهوة في هذه الفترة تحديداً قدراً كبيراً من الطاقة الإضافية، نظراً لتزامن تأثير الكافيين مع ذروة تأثير الكورتيزول الطبيعي.وأشارت الدكتورة إلى أنه لا توجد قواعد صارمة أو توقيت مثالي موحد لشرب القهوة ينطبق على الجميع، إلا أن الأشخاص الأكثر حساسية لمادة الكافيين قد يستفيدون كثيراً من خيار الانتظار لبعض الوقت بعد الاستيقاظ قبل ارتشاف فنجانهم الأول، الأمر الذي يساعدهم بفعالية على تجنب رعشة اليدين المزعجة وتسارع ضربات القلب.اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/h2s18nj