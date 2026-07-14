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صحة

مع ارتفاع الحرارة.. كيف تقلّل مخاطر حقن إنقاص الوزن؟

Lebanon 24
14-07-2026 | 16:03
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مع ارتفاع الحرارة.. كيف تقلّل مخاطر حقن إنقاص الوزن؟
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حذّر خبراء صحة من ارتفاع خطر الإصابة بالجفاف لدى مستخدمي حقن إنقاص الوزن من فئة GLP-1، مع استمرار موجات الحر، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بهذه الأدوية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح الصيدلي جيسون مورفي أن حقنًا مثل "ويغوفي" و"مونجارو" تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطعام والسوائل، وبالتالي زيادة خطر الجفاف، خصوصًا في الطقس الحار.

وأشار إلى أن الاعتماد على الشعور بالعطش وحده قد لا يكون كافيًا، إذ قد تتأخر إشارات العطش لدى بعض المستخدمين، داعيًا إلى جعل شرب المياه عادة يومية، مثل تناول كوب مع كل وجبة والاحتفاظ بزجاجة مياه طوال اليوم.

كما نبّه إلى ضرورة عدم تجاهل أعراض مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، لأنها قد تسبب فقدانًا سريعًا للسوائل والأملاح، موصيًا باستخدام محاليل الإماهة الفموية عند الحاجة، واستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.

وينصح الخبراء بشرب 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا على الأقل، وزيادة الكمية خلال موجات الحر، مع تناول أطعمة غنية بالمياه كالبطيخ والخيار والفراولة، والتقليل من الكحول والأطعمة المالحة والمشروبات الغنية بالكافيين.

وأكدوا أن من أبرز علامات الجفاف تغيّر لون البول إلى الداكن، وقلة التبول، والإرهاق والدوار، مشددين على أهمية التدخل المبكر لتجنب المضاعفات، لا سيما لدى مستخدمي حقن إنقاص الوزن.

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