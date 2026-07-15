ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو إلى القهوة؟

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من عشاق القهوة الصباحية، فقد يكون بإمكانك تعزيز فوائدها الصحية بخطوة بسيطة للغاية، وهي إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى.ووفقًا لتقرير سابق نشرته مجلة "فوغ"، فإن المزج بين القهوة والكاكاو لا يمنح المشروب نكهة أكثر عمقًا وغنى فحسب، بل يوفر أيضًا مزيجًا من المركبات الطبيعية التي قد تنعكس إيجابًا على المزاج والتركيز وصحة القلب.وبحسب الخبراء، يحتوي الكاكاو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولا سيما مركبات "الفلافانول"، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة. كما تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تدعم صحة الدماغ وتحسن الدموية ووظائف القلب.ومن بين العناصر المميزة في الكاكاو مادة "الثيوبرومين"، وهي منبه طبيعي يمنح الجسم دفعة أكثر هدوءًا واستمرارية مقارنة بالكافيين؛ ما قد يساعد على تعزيز اليقظة الذهنية دون الشعور بالتوتر أو الهبوط المفاجئ في الطاقة الذي يرافق بعض المشروبات المنبهة.كما يُعتقد أن الكاكاو يسهم في تحفيز إفراز بعض المرتبطة بالشعور بالسعادة، مثل السيروتونين والدوبامين؛ الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية خلال اليوم.وللحصول على هذه الفوائد، ينصح الخبراء بإضافة ما لا يزيد على "ملعقة صغيرة" من مسحوق الكاكاو الخام غير المحلى إلى القهوة بعد تحضيرها، مع تجنب خلطات الكاكاو الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر. ويمكن أيضًا إضافة رشة من القرفة لمزيد من النكهة والفوائد الصحية.ويشير الخبراء إلى أنه رغم الفوائد المحتملة لهذا المزيج، فإن الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه الكافيين أو لديهم مشكلات صحية معينة، مثل القابلية لتكوين حصى الكلى، قد يحتاجون إلى استشارة الطبيب قبل اعتماده بشكل منتظم.