هذه الأطعمة الصباحية تؤثر مباشرة على صحة جسمكم.. دراسة تكشف

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أظهرت دراسة حديثة أن جودة الطعام في وجبة الإفطار، لا تقل أهمية عن تناول الوجبة نفسها، لما لها من تأثير مباشر على صحة القلب والتمثيل الغذائي ومستويات الطاقة في الجسم.وبينت دراسات سابقة أن تجاهل وجبة الإفطار ارتبط بزيادة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27%، وبزيادة خطر الإصابة بمرض من النوع الثاني بنسبة 21% لدى الرجال و20% لدى النساء.وفي هذا الإطار، أشارت بيث تشيروني اختصاصية التغذية في " "، إلى أن تناول إفطار صحي ومتوازن خلال ساعات قليلة من الاستيقاظ يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بكفاءة عالية.ويعمل ذلك على تحسين صحة القلب عندما يتضمن الألياف التي تخفض ، بالاضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة قد تصل إلى 55%.وأشارت تشيروني إلى أن أهمية الإفطار وتوقيته قد تختلف من شخص لآخر، فـ"الإفطار المبكر لا يناسب الجميع".من جهتها، تنصح اختصاصية التغذية، لورا إيزاكسون، بحسب مجلة "باريد"، أن تجمع وجبة الإفطار بين 3 فئات أساسية:البروتين: حيث تساعد على استقرار مستوى الطاقة، وتقليل الرغبة في تناول الطعام، ودعم الصحة على المدى .الألياف: تبطئ امتصاص الغلوكوز وتدعم صحة الأمعاء وتساعد على الشعور بالشبع.الدهون الصحية: تعزز الشبع وتبطئ إفراغ المعدة وتقلل من حدة ارتفاع سكر بعد الوجبات.