5 أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس... احذرها

دعت (NHS) إلى استخدام واقي الشمس بالطريقة الصحيحة وبشكل متكرر، محذّرة من أن بعض الممارسات الخاطئة تقلّل من فعاليته وتزيد خطر أضرار أشعة الشمس.

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وذكرت صحيفة "ميرور" أن الهيئة أكدت أن التعرض المفرط للشمس قد يسبب حروقًا مؤلمة، ولا يقتصر ضررها على احمرار البشرة، بل يرفع أيضًا خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضحت أن حروق الشمس لا تقتصر على العطلات الصيفية، بل قد تحدث خلال الأنشطة اليومية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، مع البقاء في الظل وارتداء ملابس مناسبة.

كما كشفت الهيئة عن خمسة أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس، أبرزها وضعه مرة واحدة فقط. وأوصت بتطبيقه قبل الخروج بـ30 دقيقة، ثم إعادة وضعه قبل مغادرة المنزل مباشرة، وتجديده كل ساعتين، لا سيما بعد السباحة أو التعرق.

وحذّرت أيضًا من استخدام واقٍ شمسي منتهي الصلاحية، لأنه يفقد فعاليته ولا يوفر الحماية الكافية، مؤكدة أن الاعتماد على وحده لا يكفي للوقاية من أضرار الشمس.

وأوصت باختيار واقٍ شمسي بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، مع حماية من أشعة (UVA) بتصنيف لا يقل عن أربع نجوم، كما شددت على إبعاد الأطفال دون ستة أشهر عن أشعة الشمس المباشرة حفاظًا على بشرتهم الحساسة.