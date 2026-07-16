ليست صحية دائمًا.. الإفراط في عصائر الفاكهة يحمل هذه المخاطر

حذر خبراء من أن الإفراط في شرب عصائر الفاكهة، خصوصًا المحلاة، قد يضر بصحة الأمعاء ويزيد خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، رغم احتوائها على عناصر غذائية مفيدة.

وأوضحوا أن العصائر تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات الطبيعية، إلى جانب السكريات المضافة في بعض الأنواع، ما قد يخل بتوازن الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا النافعة التي تدعم الهضم والمناعة.

وأظهرت دراسات أن الاعتماد على العصائر قد يعزز نمو بكتيريا مرتبطة بالالتهابات، ويؤثر في سلامة بطانة الأمعاء، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

كما أشار الباحثون إلى أن تناول العصائر بانتظام يزيد خطر تسوس الأسنان بسبب السكريات والأحماض التي تضعف مينا الأسنان، وينصحون بشربها خلال وقت قصير، والمضمضة بالماء بعدها، وتجنب تنظيف الأسنان مباشرة.

وربطت دراسات أيضًا بين الإفراط في شرب عصير الفاكهة وارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لاحتوائه على السكر مع افتقاره إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في .

في المقابل، أكد الباحثون أن بعض العصائر الطبيعية، مثل عصير الكرز الحامض والتوت البري والتوت الأزرق، قد تقدم فوائد صحية عند تناولها باعتدال، من بينها تقليل الالتهابات، وتحسين الذاكرة، وتعزيز اليقظة.

ويشدد الخبراء على أن الفاكهة الكاملة تبقى الخيار الأفضل لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، فيما ينبغي تناول العصائر باعتدال كمكمل غذائي، لا كبديل عن الفاكهة الطازجة.