4 عناصر تعزز امتصاص المغنيسيوم.. ومكملات يجب تجنبها معه

يُعد المغنيسيوم من الأساسية لدعم صحة العضلات والأعصاب والعظام، إلا أن استفادة الجسم منه ترتبط بقدرته على امتصاصه بشكل فعّال.

وأوضح تقرير طبي نشرته منصة " ويل هيلث" أن دمج المغنيسيوم مع 4 عناصر غذائية يساعد على تعزيز امتصاصه وتحقيق فوائده بشكل أكبر.

فيتامين D

يأتي في مقدمة هذه العناصر، إذ يعتمد المغنيسيوم وفيتامين D على بعضهما؛ فالجسم يحتاج إلى المغنيسيوم لامتصاص فيتامين D، بينما يساعد المغنيسيوم في تنشيطه، ما يدعم الأداء الرياضي والتعافي بعد التمارين.

فيتامين B6

يساعد هذا الفيتامين على تسهيل دخول المغنيسيوم إلى الخلايا، ما قد يساهم في تقليل التوتر والقلق.

البروبيوتيك والألياف

تساهم البروبيوتيك والبريبايوتكس الموجودة في الخضروات والفواكه في تحسين صحة الأمعاء، الأمر الذي يعزز امتصاص المغنيسيوم.

البروتين

يلعب البروتين دوراً في نقل المغنيسيوم إلى الخلايا العضلية، ما يدعم قوتها ووظيفتها.

تحذير من بعض المكملات

ورغم أهمية الكالسيوم والزنك لصحة العظام والمناعة، حذر التقرير من تناولهما بجرعات عالية مع المغنيسيوم، بسبب التنافس على امتصاصه داخل الأمعاء. وينصح بالفصل بين الكالسيوم والمغنيسيوم لمدة ساعتين على الأقل، وألا تتجاوز جرعة الزنك اليومية 50 ملليغراماً.

كما يُنصح بتجنب تناول مكملات المغنيسيوم مع الأطعمة المصنعة والمشروبات الغنية بحمض الفوسفوريك، إضافة إلى القهوة والشاي، لأن الكافيين قد يزيد طرح المغنيسيوم من الجسم. لذا يُفضل الانتظار ساعة إلى ساعتين بعد تناول الكافيين قبل أخذ المكمل.