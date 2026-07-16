تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

4 عناصر تعزز امتصاص المغنيسيوم.. ومكملات يجب تجنبها معه

Lebanon 24
16-07-2026 | 23:00
A-
A+
4 عناصر تعزز امتصاص المغنيسيوم.. ومكملات يجب تجنبها معه
4 عناصر تعزز امتصاص المغنيسيوم.. ومكملات يجب تجنبها معه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يُعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية لدعم صحة العضلات والأعصاب والعظام، إلا أن استفادة الجسم منه ترتبط بقدرته على امتصاصه بشكل فعّال.

وأوضح تقرير طبي نشرته منصة "فيري ويل هيلث" أن دمج المغنيسيوم مع 4 عناصر غذائية يساعد على تعزيز امتصاصه وتحقيق فوائده بشكل أكبر.

فيتامين D
يأتي في مقدمة هذه العناصر، إذ يعتمد المغنيسيوم وفيتامين D على بعضهما؛ فالجسم يحتاج إلى المغنيسيوم لامتصاص فيتامين D، بينما يساعد المغنيسيوم في تنشيطه، ما يدعم الأداء الرياضي والتعافي بعد التمارين.

فيتامين B6
يساعد هذا الفيتامين على تسهيل دخول المغنيسيوم إلى الخلايا، ما قد يساهم في تقليل التوتر والقلق.

البروبيوتيك والألياف
تساهم البروبيوتيك والبريبايوتكس الموجودة في الخضروات والفواكه في تحسين صحة الأمعاء، الأمر الذي يعزز امتصاص المغنيسيوم.

البروتين
يلعب البروتين دوراً في نقل المغنيسيوم إلى الخلايا العضلية، ما يدعم قوتها ووظيفتها.

تحذير من بعض المكملات
ورغم أهمية الكالسيوم والزنك لصحة العظام والمناعة، حذر التقرير من تناولهما بجرعات عالية مع المغنيسيوم، بسبب التنافس على امتصاصه داخل الأمعاء. وينصح بالفصل بين الكالسيوم والمغنيسيوم لمدة ساعتين على الأقل، وألا تتجاوز جرعة الزنك اليومية 50 ملليغراماً.

كما يُنصح بتجنب تناول مكملات المغنيسيوم مع الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية الغنية بحمض الفوسفوريك، إضافة إلى القهوة والشاي، لأن الكافيين قد يزيد طرح المغنيسيوم من الجسم. لذا يُفضل الانتظار ساعة إلى ساعتين بعد تناول الكافيين قبل أخذ المكمل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن مكملات الكركم المغنيسيوم.. معلومات عن فوائد صحية يجب معرفتها
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تتناول المغنيسيوم معها.. أطعمة ومشروبات قد تضعف امتصاصه
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الغازية

المعادن

الرياض

يوم لا

الغاز

رياضي

روبيو

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-07-17
Lebanon24
16:26 | 2026-07-16
Lebanon24
13:30 | 2026-07-16
Lebanon24
10:32 | 2026-07-16
Lebanon24
07:55 | 2026-07-16
Lebanon24
04:00 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24