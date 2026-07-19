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صحة

قبل تناول الدواء.. احذروا هذه الأطعمة

Lebanon 24
19-07-2026 | 10:59
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قبل تناول الدواء.. احذروا هذه الأطعمة
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أوضحت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى، في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن بعض الأشخاص يتناولون أدوية بشكل يومي دون الانتباه إلى أن نوعية الطعام أو الشراب المصاحب لها قد يؤثر على امتصاصها أو طريقة عملها داخل الجسم.
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وقالت أبو عيسى إن "بعض الأطعمة تحتوي على مركبات يمكن أن تتداخل مع مكونات الأدوية، سواء عبر زيادة تركيز الدواء في الدم أو تقليل امتصاصه، لذلك من المهم معرفة الأطعمة التي يجب الفصل بينها وبين بعض العلاجات".
 
وأشارت الأخصائية إلى أن الجريب فروت يعد من أكثر الأطعمة المعروفة بتداخلاتها مع الأدوية؛ إذ يمكن أن يؤثر على إنزيمات معينة في الكبد مسؤولة عن تكسير بعض الأدوية.

وأوضحت أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أو تقليل تأثير بعض العلاجات، خاصة أدوية خفض الكوليسترول، وبعض أدوية ضغط الدم، إضافة إلى بعض أدوية القلق والحساسية، مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلاني لمعرفة ما إذا كان الدواء المستخدم يتأثر بتناول الجريب فروت.
 
ولفتت أبو عيسى إلى أن الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين K، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، قد تتداخل مع أدوية مميعات الدم، وعلى رأسها دواء "الوارفرين".

وشرحت أن فيتامين K يلعب دوراً أساسياً في عملية تخثر الدم، لذلك فإن التغيرات الكبيرة والمفاجئة في كمية هذه الخضراوات المتناولة قد تؤثر على توازن عمل الدواء.

وأضافت: "المشكلة ليست في منع تناول هذه الأطعمة بشكل كامل، وإنما في الحفاظ على كمية ثابتة ومنتظمة منها، وإبلاغ الطبيب بأي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي".
 
أما منتجات الألبان، فتوضح أبو عيسى أنها تحتوي على الكالسيوم الذي يمكن أن يرتبط ببعض المضادات الحيوية، خصوصاً من عائلة "التتراسايكلين"؛ ما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الدواء والاستفادة منه.

وتنصح بوجود فاصل زمني بين تناول المضاد الحيوي ومنتجات الحليب ومشتقاته يتراوح عادة بين ساعتين إلى أربع ساعات، بحسب نوع الدواء وتعليمات الطبيب.
 
وحذرت أخصائية التغذية من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبرتقال والأفوكادو لدى بعض المرضى، الذين يستخدمون أدوية معينة لضغط الدم أو مدرات البول، التي قد ترفع مستويات البوتاسيوم في الجسم.

وأوضحت أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم قد يسبب مشكلات صحية، لذلك يجب أن يكون تناول هذه الأطعمة متوازناً وتحت متابعة طبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو يتناولون علاجات مزمنة.
 
وأشارت أبو عيسى إلى أن الأطعمة المالحة قد تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ إذ يمكن أن تقلل من فعالية بعض أدوية الضغط وتزيد من احتباس السوائل في الجسم.

كما لفتت إلى أن المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، قد تزيد من بعض الأعراض الجانبية عند تناولها مع أدوية معينة، مثل بعض موسعات الشعب الهوائية، حيث قد تزيد احتمالية الشعور بالأرق أو خفقان القلب. (إرم نيوز) 
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