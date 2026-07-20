لهذا السبب لا يجب تناول وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحا

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كشفت دراسة حديثة أن توقيت تناول وجبة الإفطار قد يكون عاملا مؤثرا في صحة القلب والإصابة بأمراض الأوعية الدموية.ووفقا لتقرير نشره موقع "Health"، ارتبط تناول وجبة الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالإفطار في وقت مبكر .واستندت النتائج إلى دراسة فرنسية تابعت أكثر من 100 ألف شخص على مدى أكثر من 7 سنوات، وأظهرت أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد تدريجيًا مع كل ساعة تأخير في تناول وجبة الإفطار.ويرى الباحثون أن هذا التأثير يرتبط بالساعة البيولوجية للجسم، التي تنظم إفراز الهرمونات واستجابة الخلايا للأنسولين.فعند تناول الطعام في أوقات لا تتوافق مع الحيوي، تتراجع كفاءة عمليات التمثيل الغذائي، وتزداد مقاومة الأنسولين، وهو ما قد يسهم في ارتفاع ضغط وتراكم الدهون داخل الشرايين.العشاء أيضاولم تقتصر النتائج على وجبة الإفطار، إذ أشارت الدراسة إلى أن تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساء قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة تصل إلى 28%.ويُعزى ذلك إلى انخفاض كفاءة الجسم في هضم الطعام خلال ساعات المساء، مع ارتفاع مستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤثر في قدرة الجسم على التعامل مع الدهون والسكريات.وأوضح الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم في وقت متأخر غالبا ما يكونون أكثر عرضة لاضطرابات النوم، والسمنة، والالتهابات المزمنة، وهي عوامل ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.وأكدت الدراسة، أن الإيقاع اليومي للجسم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، إذ تكون حساسية الجسم للأنسولين في أعلى مستوياتها خلال ساعات الصباح، ما يسمح باستخدام الغلوكوز بكفاءة وتحويله إلى طاقة، بينما تنخفض هذه الكفاءة تدريجيًا مع حلول المساء.كما يسهم الإفطار المبكر في استقرار ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتقليل مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، في حين قد يؤدي تأخير الوجبة الأولى إلى اضطراب هذا التوازن، وزيادة الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الأوعية الدموية.وأشار الباحثون، إلى أن جودة لا تقل أهمية عن توقيت الوجبات، موصين باتباع أنماط غذائية صحية.وخلصت الدراسة إلى أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار هو خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، على أن تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على البروتين والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص والدهون الصحية، فيما يُنصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل، للمساعدة في الحفاظ على توازن الهرمونات وتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر، بما يدعم صحة القلب على المدى .