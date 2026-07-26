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صحة

أطعمة تشكل خطورة على القلب.. ما هي؟

Lebanon 24
26-07-2026 | 07:27
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أطعمة تشكل خطورة على القلب.. ما هي؟
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أكدت الدكتورة أوليانا أوراسوفا، أخصائية أمراض القلب، أن معرفة الأطعمة التي قد تسبب أضرارا جسيمة أمر بالغ الأهمية لصحة القلب والأوعية الدموية.
 
ووفقا لها، يرتبط الأمر بشكل أساسي بالدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي، والمعجنات الصناعية، والوجبات السريعة، والعديد من الوجبات الخفيفة.

وقالت: "ترفع الدهون المتحولة مستوى ما يسمى بالكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه تخفض تركيز الكوليسترول الجيد، ما يؤدي إلى خلل خطير يساهم في تطور تصلب الشرايين. كما أن الإفراط في تناول السكر والحلويات يسبب أضرارا مشابهة".
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وأضافت أن الأطعمة الغنية بالسكر ترفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى السمنة والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالتالي زيادة العبء على القلب.

وقالت: "إن الملح، أو بالأحرى ارتفاع مستوى الصوديوم في النظام الغذائي، يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهما من أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأكدت الأخصائية أن منتجات اللحوم المصنعة، مثل السجق والهوت دوغ وغيرها، تستحق اهتماما خاصا، لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما يؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت: "تُعد منتجات الألبان كاملة الدسم مصدرا للكالسيوم، لكنها في الوقت نفسه تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، لذلك يُنصح بالحد من استهلاكها. كما أن الوجبات السريعة، التي تجمع بين الدهون والملح والسكر، تساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول واضطراب عمليات الأيض".

وأشارت الطبيبة إلى أن الخبز الأبيض ومنتجات الدقيق المكرر تتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ويشكل ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية. (روسيا اليوم) 

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