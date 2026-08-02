تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

6 أطعمة تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.. ما هي؟

Lebanon 24
02-08-2026 | 15:12
A-
A+
6 أطعمة تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.. ما هي؟
6 أطعمة تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يتطلب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي اتباع نظام غذائي معقد، إذ يمكن لبعض الأطعمة اليومية أن تساعد على تعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

ويؤكد خبراء التغذية أن صحة الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة الكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، ترتبط بتناول أطعمة غنية بالألياف والبروبيوتيك والمركبات النباتية المفيدة. ووفقًا لموقع Verywell Health، فإن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يدعم صحة المعدة والأمعاء.
Advertisement

الزبادي اليوناني والكفير
يعد الزبادي اليوناني والكفير من أبرز مصادر البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على الحفاظ على توازن الميكروبيوم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الشوفان
يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها "بيتا جلوكان"، التي تغذي البكتيريا المفيدة، كما يسهم في زيادة استهلاك الألياف عند إضافته إلى وجبة الإفطار.

بذور الشيا
تتميز بذور الشيا بغناها بالألياف والدهون الصحية والبوليفينولات، ما يجعلها خيارًا داعمًا لصحة الأمعاء، ويمكن إضافتها بسهولة إلى الزبادي أو العصائر.

التوت
يحتوي التوت بمختلف أنواعه على الألياف والبوليفينولات التي تغذي البكتيريا النافعة، ما يساعد على الحفاظ على تنوع الميكروبيوم المعوي.

الخضراوات
يساعد تناول تشكيلة متنوعة من الخضراوات، خصوصًا البروكلي والكرنب والملفوف والقرنبيط، على تزويد الجسم بالألياف والمركبات النباتية الضرورية لصحة الأمعاء.

الفاصوليا والعدس
تعد البقوليات مصدرًا غنيًا بالألياف والنشا المقاوم، وهي عناصر تغذي البكتيريا المفيدة وتساعد على إنتاج أحماض دهنية تدعم صحة القولون وتحسن وظائف الجهاز الهضمي.
مواضيع ذات صلة
لحماية الأمعاء.. 6 ممارسات قبل النوم تضمن هضماً سليماً وتمنع الانتفاخ
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة القلب وتخفض الكوليسترول بشكل طبيعي
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تساعد أوميغا 3 في تحسين المزاج؟
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 02:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

اليونان

توت ⚔️

الشوف

روبيو

يونان

ليونا

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2026-08-02
Lebanon24
13:07 | 2026-08-02
Lebanon24
10:48 | 2026-08-02
Lebanon24
09:17 | 2026-08-02
Lebanon24
07:46 | 2026-08-02
Lebanon24
05:12 | 2026-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24