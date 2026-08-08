لماذا يجب تجنب تناول البيض ليلًا؟

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رغم أن البيض يُعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فإن تناوله في ساعات الليل قد يسبب بعض الأعراض الهضمية لدى أشخاص معينين، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات في الهضم أو الارتجاع أو حساسية تجاه البيض.ووفقًا لما نشره موقع "Medical Xpress" الصحي، هناك 6 علامات قد تشير إلى أن تناول البيض ليلًا لا يناسبك:عسر الهضم والشعور بالثقليحتوي البيض، وخصوصًا صفاره، على البروتين والدهون، وقد يستغرق هضم هذه العناصر وقتًا أطول لدى بعض الأشخاص. وقد يظهر ذلك في صورة شعور بالامتلاء أو الثقل أو عدم الارتياح في المعدة بعد تناوله.الغازات والانتفاخقد يعاني بعض الأشخاص من زيادة الغازات أو الانتفاخ بعد تناول البيض، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو مع أطعمة أخرى تسبب اضطرابات هضمية.حرقة المعدة والارتجاعقد يؤدي تناول الأطعمة الدسمة في وقت قريب من النوم إلى إبطاء إفراغ المعدة لدى بعض الأشخاص، ما قد يزيد أعراض الارتجاع وحرقة المعدة، خصوصًا عند الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة.اضطرابات النومإذا تسبب تناول البيض ليلًا في عسر الهضم أو حرقة المعدة، فقد ينعكس ذلك على جودة النوم، سواء من خلال صعوبة الخلود إلى النوم أو الاستيقاظ المتكرر بسبب الشعور بعدم الراحة.أعراض الحساسية أو عدم التحملقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض مرتبطة بحساسية البيض، مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو الغثيان أو تورم الشفاه واللسان. وفي حال ظهور أعراض تحسسية، لا ينبغي اعتبار المشكلة مرتبطة بتوقيت تناول البيض، بل يجب تجنبه واستشارة الطبيب، خاصة عند حدوث أعراض شديدة.زيادة إجمالي السعرات الحراريةالبيض بحد ذاته لا يُعد سببًا مباشرًا لزيادة الوزن، لكن تناوله بكميات كبيرة ضمن وجبة ليلية غنية بالسعرات قد يرفع المتناولة خلال اليوم، وهو ما قد يسهم في زيادة الوزن على المدى .وبشكل عام، لا توجد قاعدة صحية عامة تمنع تناول البيض ليلًا؛ فمدى ملاءمته يعتمد على الكمية وطريقة التحضير والحالة الصحية للشخص. وإذا تكررت الأعراض بعد تناوله، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب بدلًا من افتراض أن توقيت تناول البيض هو المشكلة.اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/dfho70l